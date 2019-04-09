  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/04/2019 09:27

《異動股》吉利現價升近半成暫最佳藍籌，上月總銷量按月漲４９％

　　《經濟通通訊社９日專訊》吉利汽車（００１７５）上月銷量數據造好，帶動股價上漲並暫
為表現最佳藍籌。該股現報１７﹒９８元，升４﹒７８％，暫成交達７３６萬股，涉資１﹒２９
億元。
　　吉利汽車昨日（８日）公布，３月份總銷量為１２﹒４６萬部，按年升３％，按月升
４９％。上月總銷量中，８１２２部為新能源和電氣化汽車。
　　３月之出口量按年增長超過四倍至７９５４部。於中國市場之總銷量為１１﹒６７萬部，較
去年同期減少約２％。首季之總銷量為３６﹒６６萬部，較去年同期減少約５％，並達至今年全
年銷量目標１５１萬部之２４％。
　　另外，花旗發表研究報告指出，計及吉利新發展的汽車零部件業務後，調升其目標價約
２２％至２１﹒１元，投資評級為「買入」。
　　現時，恆生指數報３００６５，跌１１點或跌０﹒０４％，主板成交３１﹒８０億元。國企
指數報１１７８７，跌０﹒０５％或跌６點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　吉利汽車　（００１７５）　　１７﹒９８元　　　升４﹒７８％
　　東風集團　（００４８９）　　　８﹒２５元　　　跌０﹒９６％
　　華晨中國　（０１１１４）　　　８﹒６１元　　　升１﹒４１％
　　比亞迪股份（０１２１１）　　５２﹒００元　　　升１﹒３６％
　　北京汽車　（０１９５８）　　　６﹒３１元　　　升１﹒６１％
　　廣汽集團　（０２２３８）　　　９﹒６１元　　　升１﹒２６％
　　長城汽車　（０２３３３）　　　６﹒６７元　　　升３﹒４１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
樓市「胡」言09/04/2019
「油塘 曦臺」 – 重遇絕種開則！
生財有道09/04/2019
投委會推理財教育宣傳　提醒香港市民審慎理財
國際動態09/04/2019
利比亞內戰升溫 武裝分子攻首都
生財有道08/04/2019
【企穩三萬關】中港股市升勢未改 恆指上望30500
生財有道08/04/2019
【地產熾熱】暫停加息利好樓市 空置徵稅效果小 樓價升勢料持續
興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金