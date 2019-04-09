《異動股》吉利現價升近半成暫最佳藍籌，上月總銷量按月漲４９％

《經濟通通訊社９日專訊》吉利汽車（００１７５）上月銷量數據造好，帶動股價上漲並暫

為表現最佳藍籌。該股現報１７﹒９８元，升４﹒７８％，暫成交達７３６萬股，涉資１﹒２９

億元。

吉利汽車昨日（８日）公布，３月份總銷量為１２﹒４６萬部，按年升３％，按月升

４９％。上月總銷量中，８１２２部為新能源和電氣化汽車。

３月之出口量按年增長超過四倍至７９５４部。於中國市場之總銷量為１１﹒６７萬部，較

去年同期減少約２％。首季之總銷量為３６﹒６６萬部，較去年同期減少約５％，並達至今年全

年銷量目標１５１萬部之２４％。

另外，花旗發表研究報告指出，計及吉利新發展的汽車零部件業務後，調升其目標價約

２２％至２１﹒１元，投資評級為「買入」。

現時，恆生指數報３００６５，跌１１點或跌０﹒０４％，主板成交３１﹒８０億元。國企

指數報１１７８７，跌０﹒０５％或跌６點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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吉利汽車 （００１７５） １７﹒９８元 升４﹒７８％

東風集團 （００４８９） ８﹒２５元 跌０﹒９６％

華晨中國 （０１１１４） ８﹒６１元 升１﹒４１％

比亞迪股份（０１２１１） ５２﹒００元 升１﹒３６％

北京汽車 （０１９５８） ６﹒３１元 升１﹒６１％

廣汽集團 （０２２３８） ９﹒６１元 升１﹒２６％

長城汽車 （０２３３３） ６﹒６７元 升３﹒４１％

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（ｓｃ）

