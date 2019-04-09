《異動股》中生製藥升逾３％暫最佳藍籌，獲大摩上調目標及評級

《經濟通通訊社９日專訊》中生製藥（０１１７７）暫表現最佳藍籌，現報８﹒２３元，升

３﹒１３％，盤中高見８﹒３７元，暫成交達４０２６萬股，涉資３﹒３１億元。

大摩最新發表研究報告，上調中生製藥目標價由８﹒５０元至９﹒２０元，投資評級由「中

性」上調至「增持」。

現時，恆生指數報３００４６，跌３０點或跌０﹒１０％，主板成交３５５﹒６３億元。國

企指數報１１７８０，跌０﹒１１％或跌１２點。

上證綜合指數報３２２９，跌１５點或跌０﹒４７％，成交１６３３﹒５６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

四環醫藥（００４６０） １﹒９２元 升０﹒５２％

白雲山 （００８７４） ３７﹒３０元 升１﹒９１％

石藥集團（０１０９３） １６﹒１６元 升１﹒５１％

國藥控股（０１０９９） ３３﹒００元 升０﹒１５％

三生製藥（０１５３０） １６﹒０８元 升１﹒９０％



石四藥 （０２００５） ７﹒２５元 跌０﹒５５％

綠葉製藥（０２１８６） ７﹒５７元 升１﹒０７％

復星醫藥（０２１９６） ２９﹒００元 升０﹒１７％

藥明生物（０２２６９） ８１﹒０５元 升０﹒８１％

藥明康德（０２３５９） ９８﹒００元 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｓｃ）

