《異動股》中國放寬戶籍，內房股漲，碧桂園升近半成暫冠藍籌

《經濟通通訊社９日專訊》內房股全線上漲，其中，碧桂園（０２００７）暫為表現最佳藍

籌，現報１３﹒１６元，升４﹒７８％，盤中高見１３﹒２元，暫成交達６８９５萬股，涉資

８﹒９５億元。

發改委最新刊發《２０１９年新型城鎮化建設重點任務》，提出實現新型城鎮化及放寬戶籍

制度，根據《任務》和目前的城市規模劃分標準，珠海、惠州、江門、肇慶將全面取消落戶限制

，廣州、深圳、佛山、東莞將調整完善積分落戶政策。

野村就此發表報告稱對政策持正面看法，相信將影響３３個城市的住宅購買政策放寬。

瑞信亦表示，隨著流動性趨寬和調控放鬆，加之貸款政策變得日益有利，上調２０１９和

２０２０年的中國房地產銷售預期，銷售增幅預期分別從－１１﹒６％和－４﹒３％上調至

－４﹒２％和－３﹒１％，並料２０１９年和２０２０年房價漲幅分別達到１﹒４％和

２﹒３％。瑞信預計擁有優質土地儲備的開發商未來會有出色表現。

現時，恆生指數報３０１１８，升４１點或升０﹒１４％，主板成交９８７﹒３７億元。國

企指數報１１８０５，升０﹒１０％或升１１點。

上證綜合指數收報３２３９，跌５點或跌０﹒１６％，全日成交３８０２﹒７３億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中海宏洋 （０００８１） ４﹒５５元 升２﹒９４％

越秀地產 （００１２３） １﹒９２元 升０﹒５２％

深圳控股 （００６０４） ３﹒２７元 升１﹒２４％

中海外 （００６８８） ３０﹒２５元 升０﹒６７％

合生創展 （００７５４） ８﹒６７元 升７﹒０４％



世茂房地產（００８１３） ２６﹒５０元 升３﹒１１％

旭輝控股 （００８８４） ５﹒９９元 升３﹒２８％

龍湖集團 （００９６０） ２９﹒８５元 升１﹒７０％

當代置業 （０１１０７） １﹒４８元 升２﹒７８％



華潤置地 （０１１０９） ３５﹒９０元 跌０﹒１４％

中渝置地 （０１２２４） １﹒７９元 跌０﹒５６％

時代中國 （０１２３３） １６﹒４０元 升２﹒７６％

禹洲地產 （０１６２８） ４﹒７３元 升３﹒０５％

佳兆業集團（０１６３８） ３﹒６５元 升２﹒８２％



花樣年控股（０１７７７） １﹒６６元 升３﹒１１％

合景泰富 （０１８１３） ９﹒４０元 升１﹒０８％

融創中國 （０１９１８） ４２﹒９０元 升１﹒５４％

富力地產 （０２７７７） １７﹒５６元 升１﹒０４％

首創置業 （０２８６８） ３﹒２２元 升０﹒３１％



中國恆大 （０３３３３） ２６﹒７０元 升２﹒５０％

遠洋集團 （０３３７７） ４﹒１０元 升１﹒２３％

龍光地產 （０３３８０） １３﹒５４元 升４﹒１５％

雅居樂 （０３３８３） １３﹒０６元 升１﹒７１％

中國奧園 （０３８８３） ９﹒８６元 升３﹒２５％

綠城中國 （０３９００） ８﹒１７元 升０﹒３７％

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（ｓｃ）

