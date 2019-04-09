《午市前瞻》中美貿易會談冀突破，港股企穩三萬關上望３０５００

《經濟通通訊社９日專訊》美股投資者正為本周展開的業績期作準備，三大指數隔晚走勢不

一，道指收跌８３點或０﹒３％，報２６３４１點；標指漲３點或０﹒１％，報２８９５點，連

續第８日上漲，為２０１７年１０月來首次；納指收高１５點或０﹒２％，報７９５３點。

港股昨日（８日）企穩三萬點關口後，今日走勢反覆。港股今早低開１１點報３００６５，

最多跌５８點後。其後在內房股、手機設備股及醫藥股造好下，港股轉跌為升，最多漲１４４點

報３０２２２再創近十個月高，最終港股半日收３０１６９，升９２點或升０﹒３１％，半日主

板成交６３２﹒５３億元。國企指數收報１１８２０，升０﹒２３％或升２７點。

上證半日收報３２４９，升４點或升０﹒１４％，成交２２７８﹒３２億元人民幣。

重磅股方面，騰訊（００７００）漲０﹒５８％，報３８２﹒４元；匯控（００００５）微

升０﹒３％，報６６﹒９元；友邦（０１２９９）微跌０﹒０６％，報７９﹒９５元；港交所（

００３８８）跌０﹒２１％，報２８４﹒８元。



＊瑞聲獲華興資本唱好，升５﹒５％半日最佳藍籌＊



手機設備股再有追捧，其中瑞聲（０２０１８）獲華興資本上調目標價由５０元至

７６﹒２９元，投資評級由「持有」上調至「買入」，半日急升５﹒５４％，報５３﹒３元，為

半日表現最佳藍籌；舜宇光學（０２３８２）升２﹒８８％，報１０７元；比亞迪電子

（００２８５）漲６﹒４３％，報１１﹒２６元；通達集團（００６９８）再升６﹒５９％，報

０﹒９７元；高偉電子（０１４１５）走高４﹒６８％，報１﹒７９元；信利（００７３２）升

０﹒６８％，報１﹒４７元；鴻騰精密（０６０８８）升１﹒８４％，報３﹒８７元。

中生製藥（０１１７７）獲大摩上調目標價，由８﹒５０元升至９﹒２０元，投資評級由「

中性」上調至「增持」，半日股價急升４﹒０１％，報８﹒３元；石藥（０１０９３）則漲

２﹒１４％，報１６﹒２６元；國藥（０１０９９）無升跌，報３２﹒９５元；四環醫藥

（００４６０）揚３﹒６６％，報１﹒９８元；白雲山（００８７４）走高４﹒６４％，報

３８﹒３元；綠葉製藥（０２１８６）升２﹒２７％，報７﹒６６元；復星醫藥（０２１９６）

升１﹒７３％，報２９﹒４５元。



＊５Ｇ概念股熱炒上，鐵塔再破頂，南京熊貓急飆＊



５Ｇ概念股炒上，其中鐵塔（００７８８）獲威靈頓管理公司增持，股價再破頂最高見

２﹒１４元，半日收漲４﹒４６％，報２﹒１１元，為半日表現最佳國指股；南京熊貓

（００５５３）受惠國企混改或提速，其Ａ股漲停，Ｈ股半日急彈１３﹒５８％，報３﹒６８元

；中興（００７６３）獲富瑞上調評級至「買入」，目標價升近一成至３０﹒１６元，半日收升

６﹒３６％，報２５﹒１元；中通服（００５５２）升５﹒７６％，報６﹒７９元；京信通信（

０２３４２）飆１２﹒０９％，報２﹒０４元；摩比發展（００９４７）彈８﹒１３％，報１﹒

３３元；昂納科技（００８７７）升４﹒６２％，報４﹒３元；長飛光纖（０６８６９）升２﹒

３１％，報２２﹒１５元。

三家中資電訊商同樣上漲，中電信（００７２８）升０﹒９４％，報４﹒２８元。

中聯通（００７６２）再升１﹒４％，報１０﹒１４元；中移動（００９４１）無升跌，報

７８﹒３５元。



＊市場料內地住宅購買政策放寬，內房股全線漲＊



吉利（００１７５）上月總銷量按月漲４９％，半日升１﹒９８％，報１７﹒５元；

比亞迪（０１２１１）上月新能源車銷３萬輛增逾１倍，半日升２﹒２４％，報５２﹒４５元

華晨中國（０１１１４）走高１﹒８８％，報８﹒６５元；廣汽（０２２３８）升１﹒９％，報

９﹒６７元；長汽（０２３３３）升３﹒２６％，報６﹒６６元。

發改委刊發《２０１９年新型城鎮化建設重點任務》，提出實現新型城鎮化及放寬戶籍制，

野村稱對政策持正面看法，相信將影響３３個城市的住宅購買政策放寬。外房股全線揚，

碧桂園（０２００７）急升４﹒９４％，報１３﹒１８元；潤地（０１１０９）微升

０﹒２８％，報３６﹒０５元；中海外（００６８８）走高１﹒３３％，報３０﹒４５元；

中國恆大（０３３３３）升２﹒５％，報２６﹒７元；萬科企業（０２２０２）升２﹒０４％，

報３４﹒９５元；富力地產（０２７７７）走高１﹒８４％，報１７﹒７元。（ｓｃ）



＊李偉傑：５Ｇ概念股走勢，視乎中國鐵塔表現＊



港股上日終於企穩三萬點關口收市，財經評論員李偉傑向《經濟通通訊社》表示，目前市

場消息面整體向好，特別是中美貿易會談上有突破性發展，預計四個星期後方可達成共識，故料

此可視為利好消息，港股現階段上望３０５００點。不過，他補充，目前港股有回調的可能，建

議投資者現階段先行「走貨三分一」，但回調最多亦只會至２９０００點，然後再作整固，所以

投資者亦不用太擔心。

５Ｇ股今早跟隨Ａ股向上，李偉傑指出，目前５Ｇ股難以從消息面推動向上，相反整體走勢

視乎中國鐵塔的上落，該股績後股價橫行，不過近日有資金不斷流入，相信投資者信心已經回復

。他強調，鐵塔１４天相對強弱指數（ＲＳＩ）在８０以下有資金流入，現時該指標只達約７３

，故股價可上望２﹒２至２﹒３元水平。至於汽車股方面，李偉傑認為，即使長汽、吉利上月銷

量造好，但基本面其實改善不大，目前只是追落後的情況，相信銷量數據只會利好股價數日，之

後或會回吐。（ａｌ、ｓｃ）

