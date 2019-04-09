【本港樓市】空置稅臨發展商趕推盤，逾二千萬一手成交按季升４成

一手空置稅下，發展商趕推大碼豪宅，首季逾２０００萬元一手豪宅買賣約３１０宗按季升

近４成，若連同本月計算，年初至今已有３５０宗，料屬近年紀錄。

當中以嘉里（００６８３）旗下何文田皓畋最為活躍，本年至今已經錄得逾５１宗逾

２０００萬元的成交，屬一手市場最多；其次為新地（０００１６）何文田天鑄，亦售約３９宗

；而會德豐地產將軍澳ＭＯＮＴＥＲＥＹ亦錄得３６宗。值得一提的是，上述３個新盤全屬現樓

項目，反映發展商都希望盡快為現樓項目清貨，免加重空置稅的成本。《香港經濟日報》

