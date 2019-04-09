一手空置稅下，發展商趕推大碼豪宅，首季逾２０００萬元一手豪宅買賣約３１０宗按季升
近４成，若連同本月計算，年初至今已有３５０宗，料屬近年紀錄。
當中以嘉里（００６８３）旗下何文田皓畋最為活躍，本年至今已經錄得逾５１宗逾
２０００萬元的成交，屬一手市場最多；其次為新地（０００１６）何文田天鑄，亦售約３９宗
；而會德豐地產將軍澳ＭＯＮＴＥＲＥＹ亦錄得３６宗。值得一提的是，上述３個新盤全屬現樓
項目，反映發展商都希望盡快為現樓項目清貨，免加重空置稅的成本。《香港經濟日報》
09/04/2019 08:17
【本港樓市】空置稅臨發展商趕推盤，逾二千萬一手成交按季升４成
一手空置稅下，發展商趕推大碼豪宅，首季逾２０００萬元一手豪宅買賣約３１０宗按季升
近４成，若連同本月計算，年初至今已有３５０宗，料屬近年紀錄。
當中以嘉里（００６８３）旗下何文田皓畋最為活躍，本年至今已經錄得逾５１宗逾
２０００萬元的成交，屬一手市場最多；其次為新地（０００１６）何文田天鑄，亦售約３９宗
；而會德豐地產將軍澳ＭＯＮＴＥＲＥＹ亦錄得３６宗。值得一提的是，上述３個新盤全屬現樓
項目，反映發展商都希望盡快為現樓項目清貨，免加重空置稅的成本。《香港經濟日報》
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