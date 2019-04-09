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09/04/2019 08:39

【丁權覆核】侯志強倡政府准原居民補地價後私人土地建屋

　　高院法官昨（８日）裁定司法覆核丁屋政策案申請人部分勝訴，新界鄉議局議員侯志強早前
接受訪問時指，新界原居民擁有大量主要為農地的土地，認為政府應讓原居民在補地價後在私人
土地建屋發展。
　　身兼上水區鄉事委員會主席的侯志強昨回應指，無奈地接受法庭判決，認為判決對丁屋政策
有影響。《香港經濟日報》

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