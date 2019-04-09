【移交逃犯】張曉明歡迎修訂，指香港不應成逃犯天堂

港澳辦主任張曉明昨（８日）會見香港律師會訪京團，據引述，張提到修訂逃犯條例，表示

站在內地角度，理解港府為何冀修例；對此表示歡迎，因香港不應成為逃犯天堂。

張曉明表示，草案已列明不會移交政治犯，認為這是正常的做法，大眾毋須擔憂。他又指依

法治國是國家非常有決心推動的方針，外國勢力不應以２０至３０年前，改革開放之初的中國，

與今日的中國相比。《香港經濟日報》

