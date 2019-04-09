【麻疹來襲】再添５宗確診，２８歲孕婦中招

本港昨日（８日）再確診多５人感染麻疹，涉及３男２女，其中有２８歲本地孕婦中招，為

今年首宗，其情況穩定；另外３宗屬機場職員個案，４名本地患者全部有接種２劑麻疹疫苗；另

１宗４１歲男子則屬外地輸入個案，令累計個案增至６１宗。《香港經濟日報》

