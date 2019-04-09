本港昨日（８日）再確診多５人感染麻疹，涉及３男２女，其中有２８歲本地孕婦中招，為
今年首宗，其情況穩定；另外３宗屬機場職員個案，４名本地患者全部有接種２劑麻疹疫苗；另
１宗４１歲男子則屬外地輸入個案，令累計個案增至６１宗。《香港經濟日報》
09/04/2019 08:42
【麻疹來襲】再添５宗確診，２８歲孕婦中招
本港昨日（８日）再確診多５人感染麻疹，涉及３男２女，其中有２８歲本地孕婦中招，為
今年首宗，其情況穩定；另外３宗屬機場職員個案，４名本地患者全部有接種２劑麻疹疫苗；另
１宗４１歲男子則屬外地輸入個案，令累計個案增至６１宗。《香港經濟日報》
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