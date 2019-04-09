《經濟通通訊社９日專訊》早前有報道指，海航擬為港航引入新股東，據悉來自新加坡及印
度的資金有意投資，初步計劃在今年中完成引資。《信報》引述港航回應指，公司深耕本地市場
，致力於長期可持續發展，一向對引入有實力的投資者持開放態度。（ｈｌ）
09/04/2019 09:17
【海航動向】港航：致力長期可持續發展，對引入投資者持開放態度
《經濟通通訊社９日專訊》早前有報道指，海航擬為港航引入新股東，據悉來自新加坡及印
度的資金有意投資，初步計劃在今年中完成引資。《信報》引述港航回應指，公司深耕本地市場
，致力於長期可持續發展，一向對引入有實力的投資者持開放態度。（ｈｌ）
|樓市「胡」言09/04/2019
「油塘 曦臺」 – 重遇絕種開則！
|生財有道09/04/2019
投委會推理財教育宣傳 提醒香港市民審慎理財
|國際動態09/04/2019
利比亞內戰升溫 武裝分子攻首都
|生財有道08/04/2019
【企穩三萬關】中港股市升勢未改 恆指上望30500
|生財有道08/04/2019
【地產熾熱】暫停加息利好樓市 空置徵稅效果小 樓價升勢料持續
|興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰