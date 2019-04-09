【海航動向】港航：致力長期可持續發展，對引入投資者持開放態度

《經濟通通訊社９日專訊》早前有報道指，海航擬為港航引入新股東，據悉來自新加坡及印

度的資金有意投資，初步計劃在今年中完成引資。《信報》引述港航回應指，公司深耕本地市場

，致力於長期可持續發展，一向對引入有實力的投資者持開放態度。（ｈｌ）

