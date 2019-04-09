《經濟通通訊社９日專訊》美聯物業表示，該行剛促成杏花邨一個４５４實呎戶，原業主獨
家委託約一個月內便成功售出，並獲外區用家即睇即拍板入市，成交價７２５萬元，２００８年
貨升值近２倍。
剛成交杏花邨為１７座中層０２室，實用面積約為４５４呎，建築面積約為５５９呎，為兩
房方廳間格，向西南望山景，以７２５萬元易手，折合實用呎價約為１２９７０元，建築呎價約
為１５９６９元。
原業主於２００８年３月以約２５０萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約４７５萬元，
升值約１９０％。（ｂｉ）
09/04/2019 13:30
【本港樓市】外區用家斥７２５萬購杏花邨山景戶，實呎價１﹒３萬
《經濟通通訊社９日專訊》美聯物業表示，該行剛促成杏花邨一個４５４實呎戶，原業主獨
家委託約一個月內便成功售出，並獲外區用家即睇即拍板入市，成交價７２５萬元，２００８年
貨升值近２倍。
剛成交杏花邨為１７座中層０２室，實用面積約為４５４呎，建築面積約為５５９呎，為兩
房方廳間格，向西南望山景，以７２５萬元易手，折合實用呎價約為１２９７０元，建築呎價約
為１５９６９元。
原業主於２００８年３月以約２５０萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約４７５萬元，
升值約１９０％。（ｂｉ）
|生財有道09/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：舜宇110元見阻力
|FOCUS09/04/2019
【FOCUS】戶籍政策大變天 內房調控迎全面「隱形鬆綁」
|樓市「胡」言09/04/2019
「油塘 曦臺」 – 重遇絕種開則！
|生財有道09/04/2019
投委會推理財教育宣傳 提醒香港市民審慎理財
|國際動態09/04/2019
利比亞內戰升溫 武裝分子攻首都
|生財有道08/04/2019
【企穩三萬關】中港股市升勢未改 恆指上望30500
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰