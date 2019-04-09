【本港樓市】外區用家斥７２５萬購杏花邨山景戶，實呎價１﹒３萬

《經濟通通訊社９日專訊》美聯物業表示，該行剛促成杏花邨一個４５４實呎戶，原業主獨

家委託約一個月內便成功售出，並獲外區用家即睇即拍板入市，成交價７２５萬元，２００８年

貨升值近２倍。

剛成交杏花邨為１７座中層０２室，實用面積約為４５４呎，建築面積約為５５９呎，為兩

房方廳間格，向西南望山景，以７２５萬元易手，折合實用呎價約為１２９７０元，建築呎價約

為１５９６９元。

原業主於２００８年３月以約２５０萬元購入上述物業，是次轉售帳面獲利約４７５萬元，

升值約１９０％。（ｂｉ）

