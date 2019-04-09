【本港樓市】昇悅居低層兩房戶９５０萬元沽，實呎價１﹒８萬元

《經濟通通訊社９日專訊》中原地產表示，西九四小龍本月至今暫錄約４宗成交，昇悅居佔

３宗，平均實用呎價約１８３８７元。

分行最新成功促成一宗昇悅居交投，單位為２座低層Ｆ室，實用面積５２３平方呎，建築面

積６８９平方呎，採兩房間隔，享內園泳池景，議價後以９５０萬元成交，折合實用呎價

１８１６４元。

原業主於２０１２年８月以２６０萬元入市單位，持貨近７年，現轉手帳面大幅獲利６９０

萬元離場，單位升值逾２﹒６倍。（ｂｉ）

