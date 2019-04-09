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即市新聞

09/04/2019 11:38

【港元利率】季結後拆息全線上揚，隔夜息升穿兩厘

　　《經濟通通訊社９日專訊》季結過後，港息並沒有回落跡象，港元拆息全線上揚，隔夜息升
穿兩厘，報２﹒０３厘，較昨日升１３點子，續創４個月以來新高。
　　與樓按掛勾的一個月拆息連漲５日，報１﹒７８９厘，升６點子。三個月拆息則報１﹒８４
厘，升３﹒８點子。
　　港匯今日再略為轉強，最新報７﹒８４６４，轉強０﹒０１％，日內最強見７﹒８４３５。
有市場人士認為，本港銀行體系總結餘跌至近５００億元，令套息操作變得審慎收斂，因此港匯
暫未再觸及弱方兌換保證。（ｃｈ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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