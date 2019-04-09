  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/04/2019 16:40

【港元利率】港匯連續兩日飆升，創逾兩個月以來最強水平

　　《經濟通通訊社９日專訊》港元連續兩日飆升，逐步遠離７﹒８５弱方兌換保證，兩日累計
升幅達０﹒０９％，創去年１２月份以來最大漲幅。
　　港匯最新報７﹒８４３３，轉強０﹒０５％，盤中曾見７﹒８４１４，創１月３１日以來最
強水平，當日港匯最強曾見７﹒８４０８。
　　近日港元拆息在季結後未見回落，今日隔夜息更升穿兩厘，報２﹒０３厘；一個月拆息連漲
５日，報１﹒７８９厘。分析認為，銀行體系總結餘逐步下跌至接近５００億元，令套息操作變
得審慎收斂。（ｃｈ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
剖析天下09/04/2019
歐元區經濟復甦長路漫漫
生財有道09/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：舜宇110元見阻力
FOCUS09/04/2019
【FOCUS】戶籍政策大變天 內房調控迎全面「隱形鬆綁」
樓市「胡」言09/04/2019
「油塘 曦臺」 – 重遇絕種開則！
生財有道09/04/2019
投委會推理財教育宣傳　提醒香港市民審慎理財
國際動態09/04/2019
利比亞內戰升溫 武裝分子攻首都
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金