《經濟通通訊社９日專訊》港元連續兩日飆升，逐步遠離７﹒８５弱方兌換保證，兩日累計
升幅達０﹒０９％，創去年１２月份以來最大漲幅。
港匯最新報７﹒８４３３，轉強０﹒０５％，盤中曾見７﹒８４１４，創１月３１日以來最
強水平，當日港匯最強曾見７﹒８４０８。
近日港元拆息在季結後未見回落，今日隔夜息更升穿兩厘，報２﹒０３厘；一個月拆息連漲
５日，報１﹒７８９厘。分析認為，銀行體系總結餘逐步下跌至接近５００億元，令套息操作變
得審慎收斂。（ｃｈ）
09/04/2019 16:40
【港元利率】港匯連續兩日飆升，創逾兩個月以來最強水平
《經濟通通訊社９日專訊》港元連續兩日飆升，逐步遠離７﹒８５弱方兌換保證，兩日累計
升幅達０﹒０９％，創去年１２月份以來最大漲幅。
港匯最新報７﹒８４３３，轉強０﹒０５％，盤中曾見７﹒８４１４，創１月３１日以來最
強水平，當日港匯最強曾見７﹒８４０８。
近日港元拆息在季結後未見回落，今日隔夜息更升穿兩厘，報２﹒０３厘；一個月拆息連漲
５日，報１﹒７８９厘。分析認為，銀行體系總結餘逐步下跌至接近５００億元，令套息操作變
得審慎收斂。（ｃｈ）
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