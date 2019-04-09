《再戰明天》歐盟開峰會討論英國退歐，鮑威爾出席民主黨閉門會議

《經濟通通訊社９日專訊》明晚（１０日），歐盟領導人召開特別峰會討論英國退歐。明日

，聯儲局主席鮑威爾出席民主黨閉門會議，美總統特朗普與韓國總統文在寅會面。



＊歐盟領導人召開特別峰會討論英國退歐＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：４５ａｍ，美聯儲副主席克拉里達在明尼亞波利

斯聯邦儲備銀行主辦的會議發表演說，會議主題為「美聯儲傾聽：周期及貨幣政策的分布性結果

。

明日，英倫銀行總裁卡尼與副總裁康利夫出席ＩＭＦ春季會議（至４月１４日）。明晚

１１：０５ｐｍ，英倫銀行副總裁拉姆斯登出席關於利率改革的金融穩定委員會圓桌會議。

１１：５０ｐｍ，美聯儲理事夸爾斯和英倫銀行副總裁拉姆斯登等官員在關於代替ＬＩＢＯＲ的

新利率的金融穩定委員會圓桌會議上發言。

６：００ｐｍ，英國首相特雷莎梅離開唐寧街出席質詢。１０：００ｐｍ，歐盟領導人召開

特別峰會討論英國退歐。



＊聯儲局主席鮑威爾出席民主黨閉門會議，美總統特朗普與韓國總統文在寅會面＊



８：３０ｐｍ，歐洲央行貨幣政策會議，會後央行總裁德拉吉將舉行記者會。

１０：３０ａｍ，澳洲央行副總裁德貝爾在美國商會發表演說。

明日，美聯儲主席鮑威爾出席美國民主黨閉門會議，至１２日。

明日，美國總統特朗普與韓國總統文在寅會面。



＊日本公布３月生產者物價指數＊



在數據方面，明早７：００ａｍ，南韓公布３月失業率（經季節調整），料由３﹒７％升上

３﹒９％。７：５０ａｍ，日本公布２月核心機械訂單月率，料由下滑５﹒４％升上２﹒８％；

年率跌幅料由２﹒９％擴大至４﹒６％。日本３月生產者物價指數月率料維持於０﹒２％；年率

料由０﹒８％升上１％。



＊英國公布２月國內生產總值，歐元區公布４月官方指標利率＊



明午２：４５ｐｍ，法國公布２月工業生產，月率料由１﹒３％跌至負０﹒５％；年率料由

１﹒７％降至下滑０﹒２％。４：３０ｐｍ，英國公布２月國內生產總值，月率料由０﹒５％降

至持平。英國２月工業生產月率料由０﹒６％下滑至０﹒１％；年率跌幅料維持於負０﹒９％。

英國２月服務業指數月率料由０﹒３％跌至０﹒１％。７：４５ｐｍ，歐元區公布４月官方指標

利率，料維持於０％；歐洲央行存款授信額度利率料維持於負０﹒４％。

８：００ｐｍ，巴西公布３月消費者物價指數，月率料由０﹒４３％升上０﹒６２％；年率

料由３﹒８９％升上４﹒４３％。８：３０ｐｍ，美國公布３月消費者物價指數月率料由

０﹒２％升上０﹒４％；年率料由１﹒５％升上１﹒８％。



＊維達開股東會＊



在本港，明日維達國際（０３３３１）和百宏實業（０２２９９）開股東會。

高門集團（０８４１２）公布業績。（ｈｏ）

