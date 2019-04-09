《經濟通通訊社９日專訊》博耳電力（０１６８５）宣布，助力中色集團剛果金盧阿拉巴銅
礦的項目，為其提供價值約１４００萬元人民幣的低壓配電解決方案，並已完成交付，進一步拓
展集團於當地的項目經驗。
博耳電力主席兼行政總裁錢毅湘表示，是次完成交付剛果金銅礦項目讓公司在海外市場的項
目經驗上再下一城，有利博耳電力未來爭取海外訂單的進程。（ｋｙ）
09/04/2019 17:36
【神州民企】博耳電力完成交付剛果金合同，價值１４００萬人民幣
《經濟通通訊社９日專訊》博耳電力（０１６８５）宣布，助力中色集團剛果金盧阿拉巴銅
礦的項目，為其提供價值約１４００萬元人民幣的低壓配電解決方案，並已完成交付，進一步拓
展集團於當地的項目經驗。
博耳電力主席兼行政總裁錢毅湘表示，是次完成交付剛果金銅礦項目讓公司在海外市場的項
目經驗上再下一城，有利博耳電力未來爭取海外訂單的進程。（ｋｙ）
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