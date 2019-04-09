《經濟通通訊社９日專訊》香港大學公布今年第二季宏觀經濟預測，預料今年第二季實質經
濟增長率，將回升至按年２﹒１％，而全年經濟將按年增長２﹒３％，較去年３﹒０％的增長有
所放緩，亦較上次公布的全年經濟增長預測下調０﹒５個百分點。
報告指，中美貿易緊張引致環球經濟減慢，嚴重拖累今年本港上半年經濟增長，估計今年第
一季實質ＧＤＰ按年增長１％，較去年第四季增長１﹒３％慢，相信下半年會有改善。（ｓｋ）
09/04/2019 16:36
【本港經濟】港大下調本港全年經濟增長預測至２﹒３％
《經濟通通訊社９日專訊》香港大學公布今年第二季宏觀經濟預測，預料今年第二季實質經
濟增長率，將回升至按年２﹒１％，而全年經濟將按年增長２﹒３％，較去年３﹒０％的增長有
所放緩，亦較上次公布的全年經濟增長預測下調０﹒５個百分點。
報告指，中美貿易緊張引致環球經濟減慢，嚴重拖累今年本港上半年經濟增長，估計今年第
一季實質ＧＤＰ按年增長１％，較去年第四季增長１﹒３％慢，相信下半年會有改善。（ｓｋ）
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