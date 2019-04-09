《小傳日記》內房受捧領風騷，魚缸連日創新高！

《小傳日記》花旗國缸友為今個星期開始嘅業績期做準備，隔晚（８日）美股冇咩大變動。

加上神州將於星期四（１１日）公布３月ＣＰＩ及ＰＰＩ數據，缸友持觀望至上態度，香江魚缸

繼噚日企穩三萬點大關，今日（２７日）走勢反覆，輕微低開１１點報３００６５，一度走低

５９點報３００１８，其後由跌轉升，最多反彈１４５點，並高見３０２２２，再創近１０個月

高，最終埋單收報３０１５７，升８０點或不足半巴仙。主板成交１１４１﹒８８億銀，較上日

減少６巴仙。國貨報１１８１５，升２１點。

上證報３２３９，跌５點，成交３８０２﹒７３億銀人仔。

大隻藍戰士個別發展，大象（００００５）微升近半巴仙，報６７蚊。生發發

（００３８８）今日獲高佬上調「他屐」，由２７５銀至２８０銀，評級續予「中性」，不過全

日都喺腳軟軟，跌１巴仙，報２８２﹒４銀。ＱＱ（００７００）全日彈起近１巴仙，報

３８３﹒６銀。中移動（００９４１）今日微跌近半巴仙，報７８﹒１５銀。ＡＩＡ

（０１２９９）獲細摩升「他屐」，由９５蚊至１０５蚊，評級維持「增持」，全日仍要微跌近

半巴仙，報７９﹒７銀。



＊政策終放寬磚頭佬眾歡，車佬銷量好股價一面倒＊



發改委今日刊發《２０１９年新型城鎮化建設重點任務》，提出實現新型城鎮化，同埋放寬

戶籍制度，大行野村對有關政策都持正面睇法，相信未來３３個城市嘅住宅購買政策將會得到放

寬。神州磚頭佬即時全線彈高，中海外宏洋（０００８１）升３巴仙，報４﹒５６銀。合生創展

（００７５４）急升近８巴仙，報８﹒７３銀。四條三恆大（０３３３３）踢高逾３巴仙，報

２６﹒９５銀。新城發展（０１０３０）急彈７巴仙，報１０﹒１８銀，最新山頂位去到

１０﹒２銀啦！碧桂園（０２００７）揚６巴仙，報１３﹒２８銀，係升幅最大嘅藍戰士，勁！

砵砵車連日踩油，吉利（００１７５）上個月總銷量１２﹒４６萬部，按年升３巴仙，按月

上升４９巴仙，股價今朝一度彈起近半成，隨後升幅收窄至近１巴仙，報１７﹒３２銀。華晨

（０１１１４）跟升２巴仙，報８﹒６６銀。比亞迪（０１２１１）３月新能源汽車銷量３萬部

，比去年同期增超過一倍，其中，純電動乘用車銷量２﹒１３萬部，升幅有成３﹒５６倍，該股

全日揚１巴仙，報５１﹒９５銀。長汽（０２３３３）亦都公布銷售成績，銷量為１０﹒３萬部

，按年升近１７巴仙；首３個月銷量２８﹒３８萬部，升近一成一，今朝一度最多衝前超過４巴

仙，但埋單只係升咗近兩巴仙，報６﹒５５銀。



＊灣區商機多龍光笑呵呵，大行撐藥佬續升動力高＊



香江特首林鄭月娥今日喺訪日行程當中加入推銷大灣區嘅環節，呢邊魚缸相關概念股份亦有

追捧。龍光地產（０３３８０）急漲逾４巴仙，報１３﹒５４銀，盤中高見１３﹒９２銀，創歷

史新高！花樣年（０１７７７）飆逾２巴仙，報１﹒６５銀。深控（００６０４）走高超過１巴

仙，報３﹒２７銀。時代神州（０１２３３）同雅居樂（０３３８３）抽高超過兩巴仙，報

１６﹒３４銀同１３﹒１４銀。

醫藥佬今日繼續落獲炒起，藍戰士中生製藥（０１１７７）噚日急升７巴仙，今日大摩都話

睇好佢，升「他屐」逾８巴仙至９﹒２銀，同埋評級由「中性」升至「增持」，收市再漲逾３巴

仙，盤中更加見過８﹒４９銀，創左接近７個月高位！噚日公布表示新藥獲得歐洲藥管局優先審

評嘅金斯瑞（０１５４８）繼續有得升，但收市升幅收窄，僅跳起兩格，報１９﹒２２銀；石藥

（０１０９３）今日揚近３巴仙，報１６﹒３２銀，更加係連升７日，加埋都升咗超過一成三。

石四藥（０２００５）亦走高逾３巴仙，報７﹒５３銀。四環醫藥（００４６０）勁彈超過半成

，報２﹒０１銀。



＊晶片售蘋果缸友先買貨，純利惹憧憬鐵塔又破頂＊



唔知係咪因為大家聽到華為話會獨家供應５Ｇ晶片畀蘋果單ｎｅｗｓ，憧憬佢會加快推出

５Ｇ手機，手機設備佬繼噚日急升後，今日都見追捧。兩隻手機「孖寶」今日再有斬獲，其中，

作為蘋果主要供應商嘅瑞聲（０２０１８）今日就急漲逾半成，收報５３﹒１５銀，係表現第二

好藍戰士。舜宇（０２３１８）跟升３巴仙，收報１０７﹒２銀。其餘三個蘋果直接供應商，今

日都有唔錯嘅進帳，通達（００６９８）急彈近７巴仙，報０﹒９７銀。高偉電子

（０１４１５）就升４巴仙，報１﹒７８銀；鴻騰精密（０６０８８）就升近４巴仙，報

３﹒９４銀。而做手機殼嘅比亞迪電子（００２８５）亦跟升逾８巴仙，報１１﹒４４銀。

５Ｇ佬今日都齊齊坐火箭。鐵塔（００７８８）前排回一回之後，今日再升過，最高見

２﹒２銀破頂，匯證預計佢今年首季純利可以升２倍，加上再有畀威靈頓管理公司增持，喺以上

好消息帶動下，今日埋單勁升近８巴仙，報２﹒１８銀，勁！缸友預期南京熊貓電子

（００５５３）將會受惠國企混改或提速，今日急飆近一成六，報３﹒７５銀。京信通信

（０２３４２）都唔弱，急彈逾一成四，報２﹒０８銀。中興通訊（００７６３）畀富瑞唱好，

上調「他屐」近一成，到３０﹒１６銀，評級由「ＨＯＬＤ貨」至「買貨」，全日埋單有半成進

帳，收報２４﹒８５銀。請請！



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