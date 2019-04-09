【海航動向】海航山頂屋地傳５﹒５億沽蝕逾億，近年最大宗蝕讓

《經濟通通訊社９日專訊》海航在港頻頻沽售物業套現，個別更加不惜大幅蝕讓沽貨。市場

消息指，由海航或相關人士持有的山頂盧吉道２７號屋地，剛以約５﹒５億元沽出，持貨僅１年

，帳面勁蝕１﹒６億元離場，為近年豪宅市場最大宗蝕讓。（ｈｌ）

