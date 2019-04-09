《經濟通通訊社９日專訊》海航在港頻頻沽售物業套現，個別更加不惜大幅蝕讓沽貨。市場
消息指，由海航或相關人士持有的山頂盧吉道２７號屋地，剛以約５﹒５億元沽出，持貨僅１年
，帳面勁蝕１﹒６億元離場，為近年豪宅市場最大宗蝕讓。（ｈｌ）
09/04/2019 09:02
【海航動向】海航山頂屋地傳５﹒５億沽蝕逾億，近年最大宗蝕讓
《經濟通通訊社９日專訊》海航在港頻頻沽售物業套現，個別更加不惜大幅蝕讓沽貨。市場
消息指，由海航或相關人士持有的山頂盧吉道２７號屋地，剛以約５﹒５億元沽出，持貨僅１年
，帳面勁蝕１﹒６億元離場，為近年豪宅市場最大宗蝕讓。（ｈｌ）
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