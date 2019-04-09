內房股受捧，港股全日漲８０點報３０１５７，再創近１０個月高

《經濟通通訊社９日專訊》隔晚（８日）美股個別發展，港股今早窄幅低開１１點，但在內

房股、手機設備股及醫藥股帶動下，港股轉跌為升，最多漲１４４點報３０２２２點，再創近十

個月高。不過，內銀股、本地地產股及重磅股拖累下，港股升幅不斷收窄，午後大部分時間更漲

不足百點，最終全日收升８０點或０﹒２７％，報３０１５７點，連續兩日企穩於三萬關。主板

成交１１４１﹒８８３億元，較昨日減少６％。

國企指數報１１８１５，上升２１點或上升０﹒１８％。

滬深股市今日缺乏方向，滬指收跌５點或０﹒１６％，報３２３９點。深成指升８４點或

０﹒８２％，報１０４３６點。



＊中國放寬戶籍制度提振內房，吉利長汽銷量理想＊



發改委提出實現新型城鎮化及放寬戶籍制度，珠海、惠州、江門、肇慶將全面取消落戶限制

，廣州、深圳、佛山、東莞將調整完善積分落戶政策，帶動內房股全線上揚。其中，碧桂園

（０２００７）急升５﹒７３％，報１３﹒２８元，為表現最佳藍籌。潤地（０１１０９）軟

０﹒５６％，報３５﹒７５元。中海外（００６８８）窄幅升０﹒９９％，報３０﹒３５元。萬

科（０２２０２）走高１﹒９％，報３４﹒９元。新城發展（０１０３０）急漲６﹒９３％，報

１０﹒１８元，盤中高見１０﹒２元，創歷史新高。

吉利（００１７５）３月份總銷量為１２﹒４６萬部，按年升３％，按月升４９％，吉利公

布數據獲大行唱好，花旗升其目標價約２２％至２１﹒１元，投資評級為「買入」；美銀美林亦

升目標價至２３元兼籲買入，吉利最多漲近半成，惟全日僅上揚０﹒９３％，報１７﹒３２元。

長汽（０２３３３）公布３月份產銷快報，上月份銷量為１０﹒３萬部，按年升１６﹒８２％；

首３個月銷量為２８﹒３８萬部，升１０﹒６１％，全日漲１﹒５５％，報６﹒５５元。其他汽

車股方面，北汽（０１９５８）揚０﹒８１％，報６﹒２６元。華晨（０１１１４）走高２％，

報８﹒６６元。

手機設備股亦同樣受資金追捧，蘋果股價昨日更突破２００美元，瑞聲（０２０１８）則全

日升５﹒２５％，報５３﹒１５元。舜宇（０２３８２）漲３﹒０８％，報１０７﹒２元。比亞

迪電子（００２８５）急升８﹒１３％，報１１﹒４４元。鴻騰精密（０６０８８）揚

３﹒６８％，報３﹒９４元。



＊５Ｇ概念股連日急漲，鐵塔連續兩日創上市新高＊



韓國昨推出５Ｇ商用服務，５Ｇ概念股連續兩日有炒作，鐵塔（００７８８）急升

７﹒９２％，報２﹒１８元，盤中高見２﹒２元，連續兩日破頂，為升幅最大國指股。京信通信

（０２３４２）走高１４﹒２９％，報２﹒０８元。長飛光纖（０６８６９）僅升０﹒９２％，

報２１﹒８５元。另外，國企混合所有制改革基金正在籌備設立，國企混改以及資產證券化有望

再提速，中興通訊（００７６３）漲５﹒３％，報２４﹒８５元。中通服務（００５５２）揚

６﹒０７％，報６﹒８１元。南京熊貓電子股份（００５５３）飆１５﹒７４％，報３﹒７５元

。

醫藥股全線受捧，中生製藥（０１１７７）漲３﹒３８％，報８﹒２５元。石藥

（０１０９３）升２﹒５１％，報１６﹒３２元。四環醫藥（００４６０）揚５﹒２４％，報

２﹒０１元。白雲山（００８７４）走高４﹒３７％，報３８﹒２元。部分生物科技股亦見炒作

，康希諾生物（０６１８５）急升７﹒９２％，報４２﹒９元，盤中高見４３﹒８元，創上市新

高。歌禮製藥（０１６７２）揚７﹒８４％，報７﹒２９元。君實生物（０１８７７）漲

３﹒２５％，報３１﹒７５元。

內需股個別發展，萬洲（００２８８）逆市跌２﹒５４％，報８﹒８３元，為表現最差藍籌

。蒙牛（０２３１９）一度最多急升５﹒５％，高見３０﹒８元兼破頂，收漲３﹒４２％，報

３０﹒２元。旺旺（００１５１）無升跌，報６﹒６４元。潤啤（００２９１）揚２﹒１％，報

３４﹒１元。



＊重磅股受壓港交所跌１％，招行連日破頂後回吐＊



重磅股個別發展，匯控（００００５）升０﹒４５％，報６７元。騰訊（００７００）走高

０﹒８９％，報３８３﹒６元。港交所（００３８８）跌１﹒０５％，報２８２﹒４元。中移動

（００９４１）軟０﹒３２％，報７８﹒１元。友邦（０１２９９）走低０﹒３７％，報

７９﹒７元。平保（０２３１８）升０﹒７％，報９３﹒６５元。

內銀股幾近全線回吐，建行（００９３９）跌０﹒２９％，報６﹒９９元。工行

（０１３９８）挫０﹒８４％，報５﹒９１元。招行（０３９６８）連日破頂，今倒跌

１﹒９４％，報４０﹒４５元。中行（０３９８８）窄幅升０﹒２７％，報３﹒７８元。交行

（０３３２８）揚０﹒３％，報６﹒６４元。

本地地產股亦遇沽壓，恆地（０００１２）軟０﹒２％，報５０﹒２元。新地

（０００１６）跌０﹒４２％，報１４０﹒７元。新世界（０００１７）挫０﹒７３％，報

１３﹒６元。信置（０００８３）走低０﹒２７％，報１４﹒６２元。長實（０１１１３）軟

０﹒０７％，報７０﹒５元。（ｔｔ）

