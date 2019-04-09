【佔中裁決】蔡子強：雙重煽惑控罪具爭議；湯家驊：表達言論有界

《經濟通通訊社９日專訊》「佔中九子」案今日宣布裁決，９名被告各有控罪罪成。中大政

治與行政學系高級講師蔡子強指，今次案件最具爭議的是有６名被告所涉的煽惑他人煽惑公眾妨

擾罪。而行政會議成員兼資深大律師湯家驊認為，今次裁決對表達言論行動劃下界線，而基本原

則是一個人所做的事或言論，是否影響他人的權利。

蔡子強認為，判決比民主派的支持者想像的嚴苛得多，尤其是有６名被告涉及煽惑他人煽惑

公眾妨擾罪名成立，影響最為深遠，日後或令言論自由被嚴重收窄，亦可能構成寒蟬效應。他又

認為，裁決或成為外國對香港人權狀況評估的依據，甚至向港府施壓。

他認為，佔領運動期間，民意支持的最高峰仍不超過四成，很難令原本不支持的市民轉為支

持，但會深化及鞏固某一批人追求民主的信念，同時卻又難以避免有人會因為整場運動達不到目

的而離開。

他又指，案中兩名立法會議員若判刑較重，或會令議席出缺，但亦可能上訴過程漫長，至今

屆立法會期完結才有結果，未必會有補選。

而湯家驊就不認同裁決會引發寒蟬效應，希望港人明白自由並非絕對。他指佔領運動與其他

遊行示威最大分別，就是長時間影響其他人權利，當去到這條界線，便不再是自由。

他認為今次有３個法律爭論點可上訴，包括妨擾罪的定義及是否適用於此案、妨擾罪本身是

合憲或違憲，及煽惑他人煽惑公眾罪的定義應如何理解。對於「佔中三子」的煽惑他人煽惑公眾

妨擾罪不成立，他認為並非控罪的門檻高，而是法官不認同控方所指，其他人作出相關行為，即

使三子不在場也有共同意圖。（ｃｗ）（ｚｚ）

