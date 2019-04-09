【移交逃犯】張建宗：當局樂於就修例溝通和解釋

《經濟通通訊社９日專訊》修訂《逃犯條例》爭議聲不斷，昨日（８日）全體法律界選委發

出聯署聲明，要求政府撤回修例；英國亦都有國會議員關注事件。署理行政長官張建宗表示，修

例的目的是為填補法律制度的空隙，政府的同事已馬不停蹄與各方會面，強調當局是樂於就修例

溝通和解釋。

對於有網媒稱中央有意就《基本法》２３條釋法。張建宗指不評論揣測性報道，但強調立法

是香港政府的憲制責任。另外，對於記協反映近日有政府活動未有安排傳媒採訪，張建宗承認是

有改善空間。（ｃｗ）（ｚｚ）

