《經濟通通訊社９日專訊》修訂《逃犯條例》爭議聲不斷，昨日（８日）全體法律界選委發
出聯署聲明，要求政府撤回修例；英國亦都有國會議員關注事件。署理行政長官張建宗表示，修
例的目的是為填補法律制度的空隙，政府的同事已馬不停蹄與各方會面，強調當局是樂於就修例
溝通和解釋。
對於有網媒稱中央有意就《基本法》２３條釋法。張建宗指不評論揣測性報道，但強調立法
是香港政府的憲制責任。另外，對於記協反映近日有政府活動未有安排傳媒採訪，張建宗承認是
有改善空間。（ｃｗ）（ｚｚ）
09/04/2019 09:56
【移交逃犯】張建宗：當局樂於就修例溝通和解釋
《經濟通通訊社９日專訊》修訂《逃犯條例》爭議聲不斷，昨日（８日）全體法律界選委發
出聯署聲明，要求政府撤回修例；英國亦都有國會議員關注事件。署理行政長官張建宗表示，修
例的目的是為填補法律制度的空隙，政府的同事已馬不停蹄與各方會面，強調當局是樂於就修例
溝通和解釋。
對於有網媒稱中央有意就《基本法》２３條釋法。張建宗指不評論揣測性報道，但強調立法
是香港政府的憲制責任。另外，對於記協反映近日有政府活動未有安排傳媒採訪，張建宗承認是
有改善空間。（ｃｗ）（ｚｚ）
|樓市「胡」言09/04/2019
「油塘 曦臺」 – 重遇絕種開則！
|生財有道09/04/2019
投委會推理財教育宣傳 提醒香港市民審慎理財
|國際動態09/04/2019
利比亞內戰升溫 武裝分子攻首都
|生財有道08/04/2019
【企穩三萬關】中港股市升勢未改 恆指上望30500
|生財有道08/04/2019
【地產熾熱】暫停加息利好樓市 空置徵稅效果小 樓價升勢料持續
|興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰