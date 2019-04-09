【瞞足兩年】政府１１點半回應選舉事務處遺失選民登記冊一事

《經濟通通訊社９日專訊》選舉事務處被揭涉遺失２０１６年立法會換屆選舉新界西一本選

民登記冊。政制及內地事務局局長聶德權和選舉事務處總選舉事務主任黃思文，將於今日上午

１１點半就此事會見傳媒。

消息指選舉事務處已確認遺失有關選民登記冊，將會報警。（ｃｗ）（ｚｚ）

