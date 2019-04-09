《經濟通通訊社９日專訊》選舉事務處被揭涉遺失２０１６年立法會換屆選舉新界西一本選
民登記冊。政制及內地事務局局長聶德權和選舉事務處總選舉事務主任黃思文，將於今日上午
１１點半就此事會見傳媒。
消息指選舉事務處已確認遺失有關選民登記冊，將會報警。（ｃｗ）（ｚｚ）
09/04/2019 09:57
【瞞足兩年】政府１１點半回應選舉事務處遺失選民登記冊一事
《經濟通通訊社９日專訊》選舉事務處被揭涉遺失２０１６年立法會換屆選舉新界西一本選
民登記冊。政制及內地事務局局長聶德權和選舉事務處總選舉事務主任黃思文，將於今日上午
１１點半就此事會見傳媒。
消息指選舉事務處已確認遺失有關選民登記冊，將會報警。（ｃｗ）（ｚｚ）
|樓市「胡」言09/04/2019
「油塘 曦臺」 – 重遇絕種開則！
|生財有道09/04/2019
投委會推理財教育宣傳 提醒香港市民審慎理財
|國際動態09/04/2019
利比亞內戰升溫 武裝分子攻首都
|生財有道08/04/2019
【企穩三萬關】中港股市升勢未改 恆指上望30500
|生財有道08/04/2019
【地產熾熱】暫停加息利好樓市 空置徵稅效果小 樓價升勢料持續
|興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰