《經濟通通訊社９日專訊》佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明；立法會議員陳淑莊、邵家
臻；前學聯常委張秀賢、鍾耀華；社民連副主席黃浩銘及民主黨的李永達，被控在２０１４年９
月２７至２８日期間串謀犯公眾妨擾等罪名的案件今日宣判。九人各有控罪罪成。法庭將案件押
後至下午兩時半聽取求情，期間各被告暫時獲繼續保釋。（ｃｗ）（ｚｚ）
09/04/2019 11:25
【佔中裁決】案件押後至下午兩時半聽取求情，九子獲繼續保釋
《經濟通通訊社９日專訊》佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明；立法會議員陳淑莊、邵家
臻；前學聯常委張秀賢、鍾耀華；社民連副主席黃浩銘及民主黨的李永達，被控在２０１４年９
月２７至２８日期間串謀犯公眾妨擾等罪名的案件今日宣判。九人各有控罪罪成。法庭將案件押
後至下午兩時半聽取求情，期間各被告暫時獲繼續保釋。（ｃｗ）（ｚｚ）
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