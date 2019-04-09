【佔中裁決】案件押後至下午兩時半聽取求情，九子獲繼續保釋

《經濟通通訊社９日專訊》佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明；立法會議員陳淑莊、邵家

臻；前學聯常委張秀賢、鍾耀華；社民連副主席黃浩銘及民主黨的李永達，被控在２０１４年９

月２７至２８日期間串謀犯公眾妨擾等罪名的案件今日宣判。九人各有控罪罪成。法庭將案件押

後至下午兩時半聽取求情，期間各被告暫時獲繼續保釋。（ｃｗ）（ｚｚ）

