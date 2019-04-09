【佔中裁決】若陳淑莊、邵家臻判刑超３個月或失議席及下屆參選權

《經濟通通訊社９日專訊》佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明；立法會議員陳淑莊、邵家

臻；前學聯常委張秀賢、鍾耀華；社民連副主席黃浩銘及民主黨的李永達，被控在２０１４年９

月２７至２８日期間串謀犯公眾妨擾等罪名的案件今日宣判。九人各有控罪罪成。今次裁決相信

會影響各被告的未來發展。

例如身為現任立法會議員的陳淑莊、邵家臻，若被判處高於３個月的刑期，將會失去現時議

席和下屆的立法會參選權。因為根據《基本法》第７９條，某議員若未得立法會主席同意，連續

３個月不出席會議而無合理解釋者；又或某議員被判犯有刑事罪行，判處監禁１個月以上，並經

立法會出席會議的議員三分之二通過，立法會主席可解除其職務；而《立法會條例》３９條（１

）（ｅ）（ｉ）規定，任何人被裁定干犯任何刑期超逾３個月的罪行，立法會選舉又將於其被定

罪的日期後５年內舉行，即喪失在選舉中獲提名為候選人的資格。

同理，若同案中的張秀賢及黃浩銘有意參選下屆立法會選舉，但在今次裁決被判超過３個月

刑期的話，便會失去參選資格。

另外，佔中發起人之一的戴耀廷為香港大學法律系副教授，則有可能因今次裁決而失去教席

。按機制，港大校務委員會可就大學人員被法庭判處刑責而啟動適當程序，並給予有關教職員澄

清和回應的機會，視乎調查結果決定合適之處理方式。而根據香港大學條例，校務委員會除非有

非常充分的理由，否則不得終止終身僱員聘任。（ｃｗ）（ｚｚ）

