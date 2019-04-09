  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/04/2019 15:28

【佔中裁決】若陳淑莊、邵家臻判刑超３個月或失議席及下屆參選權

　　《經濟通通訊社９日專訊》佔中發起人戴耀廷、陳健民、朱耀明；立法會議員陳淑莊、邵家
臻；前學聯常委張秀賢、鍾耀華；社民連副主席黃浩銘及民主黨的李永達，被控在２０１４年９
月２７至２８日期間串謀犯公眾妨擾等罪名的案件今日宣判。九人各有控罪罪成。今次裁決相信
會影響各被告的未來發展。
　　例如身為現任立法會議員的陳淑莊、邵家臻，若被判處高於３個月的刑期，將會失去現時議
席和下屆的立法會參選權。因為根據《基本法》第７９條，某議員若未得立法會主席同意，連續
３個月不出席會議而無合理解釋者；又或某議員被判犯有刑事罪行，判處監禁１個月以上，並經
立法會出席會議的議員三分之二通過，立法會主席可解除其職務；而《立法會條例》３９條（１
）（ｅ）（ｉ）規定，任何人被裁定干犯任何刑期超逾３個月的罪行，立法會選舉又將於其被定
罪的日期後５年內舉行，即喪失在選舉中獲提名為候選人的資格。
　　同理，若同案中的張秀賢及黃浩銘有意參選下屆立法會選舉，但在今次裁決被判超過３個月
刑期的話，便會失去參選資格。
　　另外，佔中發起人之一的戴耀廷為香港大學法律系副教授，則有可能因今次裁決而失去教席
。按機制，港大校務委員會可就大學人員被法庭判處刑責而啟動適當程序，並給予有關教職員澄
清和回應的機會，視乎調查結果決定合適之處理方式。而根據香港大學條例，校務委員會除非有
非常充分的理由，否則不得終止終身僱員聘任。（ｃｗ）（ｚｚ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
剖析天下09/04/2019
歐元區經濟復甦長路漫漫
生財有道09/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：舜宇110元見阻力
FOCUS09/04/2019
【FOCUS】戶籍政策大變天 內房調控迎全面「隱形鬆綁」
樓市「胡」言09/04/2019
「油塘 曦臺」 – 重遇絕種開則！
生財有道09/04/2019
投委會推理財教育宣傳　提醒香港市民審慎理財
國際動態09/04/2019
利比亞內戰升溫 武裝分子攻首都
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金