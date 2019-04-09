【香港政情】商經局擬立法規管人對人促銷電話，設拒收來電登記冊

《經濟通通訊社９日專訊》商務及經濟發展局向立法會資訊科技及廣播事務委員會與

工商事務委員會提交文件，擬立法規管屬商業性質的「人對人促銷電話」，即「Ｃｏｌｄ

Ｃａｌｌ」，建立引入「選擇不接收」機制，設立「拒收來電登記冊」。

一旦立法後，商業機構不得向已登記「拒收來電登記冊」的用戶撥打人對人促銷電話、而促

銷電話不能使用「１３３」以隱藏來電識別資料、來電者要向接線者提供機構身分等。假如用戶

提出取消接受促銷，商戶須在十個工作天內停止撥打；而商業機構亦要保留取消接收要求的紀錄

至少３年。

商經局又建議，違規者第一次定罪最高可罰款１０萬元，第二次及其後定罪可處罰５０萬元

；假如有商戶使用「電話號碼收集軟件」，以及其他自動化的方式，收集電話號碼並撥打，最高

罰款１００萬元及監禁五年。

商經局指，立法只限規管商業性質的人對人促銷電話，其他通訊包括醫院或警方的緊急來

電、慈善機構致電募捐、教育機構進行的學術研究來電等，則不在此限。消息人士稱，若商業機

構向接線者提供續約或售後服務資訊，應不受法例規管；然而若來電者向接線者推銷新服務或套

餐，則屬違法。

資訊科技界立法會議員莫乃光表示支持立法規管人對人促銷電話，他相信業界適應並不困難

，又指如果商戶打太多促銷電話，也會影響市民對商戶印象，損害商譽。

他指，登記冊雖未必可百分百杜絕促銷電話，如海外來電，但立法相信已可阻嚇本地商家亂

撥促銷電話。（ｆｗ）

