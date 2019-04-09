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即市新聞

09/04/2019 16:11

【佔中裁決】戴耀廷陳健民不呈求情信，只為朱耀明求情望免其監禁

　　《經濟通通訊社９日專訊》「佔中九子」的案件今日宣布裁決，９名被告各有控罪罪成，法
官今日下午２時半起聽取各被告求情。
　　「佔中三子」的代表律師麥高義在庭上指，三人一直堅持和平和非暴力的公民抗命，亦願意
面對控罪及刑罰，而戴耀廷和陳健民不會呈上任何求情信，唯一的希望是法庭不要判處第三被告
朱耀明即時監禁，因為朱耀明患有嚴重的健康問題，嚴重影響日常生活。
　　麥高義指出，三人不希望法庭判處他們社會服務令，他們願意為自己的行為付出代價。他說
，佔領運動的原意是和平非暴力，三人在佔領行動進行期間一直想與政府談判及盡早完結行動，
但他們無法控制學生及事態發展。
　　麥高義指，９月２８日當日及前一日，朱耀明並不在金鐘現場，而戴耀廷和陳健民則在１０
月下旬復教。他亦指，三人在整場運動中並無任何個人得益，望法庭在判刑時考慮他們的動機。
　　朱耀明則在在庭上親自求情，他哽咽讀出求情信，指自己作為傳道人，渴望愛與和平，但在
垂老之年、滿頭白髮，以待罪之身作最後陳詞，是極其荒謬諷刺，甚至是神職人員的恥辱，而想
不到現時是其一生中牧職的最高峰時刻，身處被告欄說出最用心和費時的講道。
　　朱耀明指，在六四之後，港人對民主的訴求更為殷切，自己懷著善良的意願，認為香港的民
主自由會逐漸好起來，但港府遲遲未就普選行政長官進行諮詢，於是禁不住良心的呼喚，重申自
己不應該懼怕任何政治壓力，希望憑著良知「多走一步」。他強調，自己和戴耀廷、陳健民「沒
有後悔，沒有埋怨，沒有憤怒，沒有遺憾，而且沒有放棄。」（ｃｗ）（ｚｚ）

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