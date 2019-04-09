《神州經脈》格力電器國資讓位，傳華為向蘋果售芯片，Ａ股兩連跌

《神州經脈》滬深股市今日缺乏方向，盤中好淡爭持表現過山車，滬綜指低開一度反彈至高

見３２５１點，但在化工、鋼鐵等板塊拖累下，午後一度跌０﹒８％至３２１５點，惟收市前略

有承接，收市微跌０﹒１６％，連續第二個交易日下跌，報３２３９﹒６６點。

人行連續第十四個交易日暫停逆回購操作，今續零投放零回籠。交投氣氛有所減退，兩市成

交錄得８４０２億元人民幣，較上日減少逾２１％。而外資今日亦通過滬股通、深股通錄得淨流

出４﹒０２億元，連續第三日淨流出。



＊格力集團擬轉讓１５％格力電器＊



格力電器（深：０００６５１）公告，大股東格力集團擬通過公開徵集受讓方的方式協議轉

讓所持有的格力電器總股本１５％。珠海國資委為格力集團實際控制人，格力集團目前持有格力

電器１８﹒２２％，本次轉讓後，格力集團剩餘持股３﹒２２％，即格力電器控股股東和實際控

制人將發生變更。

珠海國資委讓位不當大股東，格力電器董秘望靖東回應稱，事件跟上市公司沒有任何關係，

公告稱集團正在向國資委遞交申請，但是具體甚麼時間能夠批准、能否獲批，公司也不清楚。他

稱事件對格力電器的整體戰略規劃並不會產生影響」。

另外，據《中國證券報》引述來自珠海國資委的消息人士透露，格力集團計劃出售格力電器

１５％，點名富士康集團為潛在買家。不過針對這則傳言，富士康方面回應稱，「不評論媒體及

市場流言」。



＊傳華為向蘋果獨家出售５Ｇ芯片＊



據外媒Ｅｎｇａｄｇｅｔ報道，匿名人士消息稱，華為現在正考慮「開放」銷售其５Ｇ多模

終端芯片Ｂａｌｏｎｇ５０００，但僅限於他們最大的競爭對手之一：蘋果公司。

目前還不清楚此消息的真實性，華為公關方面對此表示不予置評，但有華為芯片業務內部人

士表示「單相思可不行。」

此前曾有消息說，蘋果在５Ｇ基帶方面遇到麻煩，此前曾寄希望於英特爾（ｉｎｔｅｌ），

但進展並不順利，而另一家巨頭高通則正在與蘋果互相訴訟。據悉蘋果也曾研究過三星

（Ｓａｍｓｕｎｇ）和聯發科（Ｍｅｄｉａｔｅｋ）生產的５Ｇ芯片組，但沒有後續消息。



＊樂視網臨時股東大會＊



樂視網（深：３００１０４）在北京舉行２０１９年第一次臨時股東大會，樂視網ＣＥＯ張

巍表示，上市公司對於控股股東與關聯方的債權未能得到實質性的解決，目前償債壓力仍然未能

得到緩解。

針對樂視網退市問題，樂視網董秘白冰表示，目前尚沒有明確的時間表，拒絕明確樂視網是

否必然退市。

談及樂視網二股東融創對樂視網影響，白冰表示，目前融創是樂視網第二大股東，２０１８

年樂視網淨資產和淨利潤均為負，是由於關聯方的應收帳款減值等因素引起的，不存在融創掏空

樂視網的情況。

白冰稱，樂視網目前沒有確切的計劃實施債務重組，樂視網一直在和控股股東及其關聯方協

商債務解決方案，但債務小組至今並沒有拿出可實質落的償債計劃，也沒有和上市公司共同解決

債務問題的最終方案，上市公司因此也沒有追回任何現金。

針對賈躍亭以ＦＦ股權償還上市公司債務一事，白冰稱因涉及到中外股權的問題，目前還處

在討論階段，還沒有到實施的階段。



＊ＩＭＦ：中美貿易摩擦成最大不確定因素＊



國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁拉加德接受內地媒體訪問時表示，現在全球最大的不確定

性因素是貿易摩擦，她呼籲相關國家妥善解決中美貿易摩擦帶來的不確定性，她對兩國談判結果

保持樂觀，按計算，如果對中美貿易的所有商品加徵２５％的關稅，這個影響是很沉重，美國的

ＧＤＰ將損失０﹒６％，中國將損失１﹒５％，這都是巨大的數字，對全球經濟的傷害是致命的

。

她指出，雙方必然都希望能夠盡早結束並達成一個全面的協議，因為雙方都有許多關鍵利益

在其中，都有許多核心利益需要維持。（ｃａ）

