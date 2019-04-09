《鍾之日記》戶籍放寬，內房起動

《鍾之日記》４月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



香江魚缸今早窄幅低開１１點，但在內房股、手機設備股及醫藥股帶動下，轉跌為升，最多

漲１４４點報３０２２２點，再創近十個月高。不過，內銀股、本地地產股及重磅股拖累下，港

股升幅不斷收窄，午後大部分時間更漲不足百點，最終全日收升８０點或０﹒２７％，報

３０１５７點，連續兩日企穩於三萬關。主板成交１１４１﹒８８３億元，較昨日減少６％。



＊內地放寬戶籍限制，碧桂園冠藍籌＊



內地的戶籍政策迎來大變天。發改委刊發《２０１９年新型城鎮化建設重點任務》，提出實

現新型城鎮化及放寬戶籍制度，今年內除北上廣深及杭州、成都、武漢等１３個超特大城市外，

內地所有城市都將放開落戶限制；其中，珠海、惠州、江門、肇慶等３００萬人口以下城市更會

全面取消落戶限制。

市場認為，發改委拍板３００萬人口以下城市全面取消落戶限制，不單顯示地方政府自下而

上的努力獲中央背書，更恐確認地產調控「隱形鬆綁」全面來臨。大行普遍對政策持正面看法。

野村發表研究報告指，此舉實現新型城鎮化及放寬戶籍制度，相信將影響３３個城市的住宅購買

政策放寬。

瑞信認為，隨著流動性趨寬和調控放鬆，加之貸款政策變得日益有利，上調２０１９和

２０２０年的中國房地產銷售增幅預期，分別從－１１﹒６％和－４﹒３％上調至－４﹒２％和

－３﹒１％，並料２０１９年和２０２０年房價漲幅分別達到１﹒４％和２﹒３％。瑞信並預計

擁有優質土地儲備的開發商未來會有出色表現。

市場憧憬新政推動大量人口移動，帶動一、二線大城市周邊都市圈的大中城市對的住屋需求

及交易量，或會令樓市溫和復甦。內房股今日普遍上揚，新城發展（０１０３０）飆６﹒９％，

碧桂園（０２００７）亦急升５﹒７％，是表現最好的藍籌；中國恆大（０３３３３）、世茂房

地產（００８１３）、中國奧園（０３８８３）等齊漲約３﹒５％，萬科企業（０２２０２）亦

升１﹒９％。



＊Ａ場兩連跌，外資繼沽貨＊



滬深股市今日缺乏方向，盤中好淡爭持表現過山車，滬綜指低開一度反彈至高見３２５１點

，但在化工、鋼鐵等板塊拖累下，午後一度跌０﹒８％至３２１５點，惟收市前略有承接，收市

微跌０﹒１６％，連續第二個交易日下跌，報３２３９﹒６６點。

人行連續第十四個交易日暫停逆回購操作，今續零投放零回籠。交投氣氛有所減退，兩市成

交錄得８４０２億元人民幣，較上日減少逾２１％。而外資今日亦通過滬股通、深股通錄得淨流

出４﹒０２億元，連續第三日淨流出。



＊誰來接盤格力＊



深市的格力電器（深：０００６５１）今日是焦點股，全日一字漲停，並帶領滬深家電板塊

領漲指數。事緣大股東格力集團擬協議轉讓所持的１５％，而格力集團的實際控制人是珠海國資

委，國資退位，誰來接盤逾４００億元人民幣的股份？市場眾說紛紜，有指是以董明珠為首的格

力管理層、亦有來自珠海國資的消息指是富士康，不過富士康暫拒評論傳聞，亦有指是目前持有

８﹒９１％的第二大股東的是河北京海擔保投資有限公司，該機構背後據稱是格力經銷商。

中金公司認為，本次轉讓很可能導致格力變為無實際控制人的公眾公司。若真如此，管理層

有望通過受讓或者股權激勵方式持有更多股份，對股價的關注度會大幅提升，公司治理結構料改

善，估值提升空間大，上調目標價至６８﹒７元人民幣。

中信証券亦認為，若受讓方為管理層或者引入第三方戰投參與混改等，預計公司未來激勵體

制、股東回報策略都將更加靈活，與管理層、公開市場股東利益綁定更加緊密。

格力易主掀市場關注，家電港股今日走勢分化，海信家電（００９２１）、ＴＣＬ電子

（０１０７０）齊跌２％，創維數碼（００７５１）漲逾３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

