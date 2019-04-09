《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上交所昨日受理博瑞生物醫藥、視聯動力兩
間公司科創板上市申請。
其中，博瑞醫藥是研發驅動型的高科技制藥公司，主要集中在腫瘤的靶向治療和免疫治療領
域。此次擬募資３﹒６億元人民幣，保薦機構為民生證券。
視聯動力是網絡通信核心技術研發廠商，已研發推出世界上第一套統一視頻多媒體服務平台
系統，是全球領先的局域網統一視頻多媒體服務平台。此次擬募資１８﹒３億元人民幣，保薦機
構為中信建投。
09/04/2019 08:43
【科創板】上交所再受理２公司科創板上市申請，募資２２億元
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕９日上海專電》上交所昨日受理博瑞生物醫藥、視聯動力兩
間公司科創板上市申請。
其中，博瑞醫藥是研發驅動型的高科技制藥公司，主要集中在腫瘤的靶向治療和免疫治療領
域。此次擬募資３﹒６億元人民幣，保薦機構為民生證券。
視聯動力是網絡通信核心技術研發廠商，已研發推出世界上第一套統一視頻多媒體服務平台
系統，是全球領先的局域網統一視頻多媒體服務平台。此次擬募資１８﹒３億元人民幣，保薦機
構為中信建投。
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