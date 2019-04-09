  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/04/2019 13:49

【大灣區】深交所發布「粵港澳大灣區創新１００指數」

　　《經濟通通訊社９日專訊》為落實粵港澳大灣區發展規劃，助力大灣區打造國際科技創新中
心，反映大灣區內創新型企業的發展狀況和股價表現，提供業績比較基準和投資標的，深圳證券
交易所編制「粵港澳大灣區創新１００指數」正式發布。
　　指數樣本是在內地交易所和香港交易所上市選取１００家公司，並滿足內地與香港資本市場
互聯互通標的股票資格、以及股票發行主體的註冊地或運營總部在粵港澳大灣區，包括中國平安
、騰訊控股、格力電器、大族激光、歐菲科技等。（ｃｔ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道09/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：舜宇110元見阻力
FOCUS09/04/2019
【FOCUS】戶籍政策大變天 內房調控迎全面「隱形鬆綁」
樓市「胡」言09/04/2019
「油塘 曦臺」 – 重遇絕種開則！
生財有道09/04/2019
投委會推理財教育宣傳　提醒香港市民審慎理財
國際動態09/04/2019
利比亞內戰升溫 武裝分子攻首都
生財有道08/04/2019
【企穩三萬關】中港股市升勢未改 恆指上望30500
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金