《經濟通通訊社９日專訊》為落實粵港澳大灣區發展規劃，助力大灣區打造國際科技創新中
心，反映大灣區內創新型企業的發展狀況和股價表現，提供業績比較基準和投資標的，深圳證券
交易所編制「粵港澳大灣區創新１００指數」正式發布。
指數樣本是在內地交易所和香港交易所上市選取１００家公司，並滿足內地與香港資本市場
互聯互通標的股票資格、以及股票發行主體的註冊地或運營總部在粵港澳大灣區，包括中國平安
、騰訊控股、格力電器、大族激光、歐菲科技等。（ｃｔ）
09/04/2019 13:49
【大灣區】深交所發布「粵港澳大灣區創新１００指數」
《經濟通通訊社９日專訊》為落實粵港澳大灣區發展規劃，助力大灣區打造國際科技創新中
心，反映大灣區內創新型企業的發展狀況和股價表現，提供業績比較基準和投資標的，深圳證券
交易所編制「粵港澳大灣區創新１００指數」正式發布。
指數樣本是在內地交易所和香港交易所上市選取１００家公司，並滿足內地與香港資本市場
互聯互通標的股票資格、以及股票發行主體的註冊地或運營總部在粵港澳大灣區，包括中國平安
、騰訊控股、格力電器、大族激光、歐菲科技等。（ｃｔ）
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