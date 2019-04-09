【大灣區】深交所發布「粵港澳大灣區創新１００指數」

《經濟通通訊社９日專訊》為落實粵港澳大灣區發展規劃，助力大灣區打造國際科技創新中

心，反映大灣區內創新型企業的發展狀況和股價表現，提供業績比較基準和投資標的，深圳證券

交易所編制「粵港澳大灣區創新１００指數」正式發布。

指數樣本是在內地交易所和香港交易所上市選取１００家公司，並滿足內地與香港資本市場

互聯互通標的股票資格、以及股票發行主體的註冊地或運營總部在粵港澳大灣區，包括中國平安

、騰訊控股、格力電器、大族激光、歐菲科技等。（ｃｔ）

