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即市新聞

09/04/2019 08:09

《Ａ股動向》格力集團擬轉讓１５％格力電器，傳董明珠富士康接盤

　　《經濟通通訊社９日專訊》格力電器（深：０００６５１）公告，大股東格力集團擬通過公
開徵集受讓方的方式協議轉讓所持有的格力電器總股本１５％，公司實控人可能有變，市場傳言
以董明珠為首的格力管理層、富士康、核心經銷商都很有可能接盤。格力電器在月初停牌時曾傳
出阿里巴巴將收購格力電器５％，惟遭阿里巴巴否認。
　　格力電器今日復牌，４月１日停牌前收盤價４７﹒２１元人民幣。根據公告，此次格力集團
轉讓價不低於提示性公告日（４月９日）前３０個交易日每日加權平均價的算術平均值，即起價
約４１３億元人民幣。
　　目前格力集團持有格力電器１０﹒９６億股，佔總股本的１８﹒２２％，珠海國資委為格力
集團實際控制人。本次轉讓完成後，格力電器控股股東和實際控制人將發生變更。
　　轉讓後，格力集團仍持有格力電器３﹒２２％股份，也將保留董事會席位提名資格。倘若格
力集團的１５％股份出讓，乃向單一戰略投資者轉讓，則該投資者成為第一大股東。
　　目前，格力集團的第二大股東是河北京海擔保投資有限公司持有８﹒９１％，該機構背後閃
現格力經銷商身影；香港中央結算有限公司、中國證券金融股份有限公司、前海人壽保險股份有
限公司分別持有格力電器７﹒８６％、２﹒９９％、１﹒９２％的股權，分別為第三、第四、第
五大股東；董明珠持有０﹒７４％的股份，位列第十大股東。（ｃｔ）

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