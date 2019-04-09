《經濟通通訊社９日專訊》格力電器（深：０００６５１）公告，大股東格力集團擬通過公
開徵集受讓方的方式協議轉讓所持有的格力電器總股本１５％。格力集團目前持有格力電器
１０﹒９６億股，佔總股本的１８﹒２２％，即本次轉讓將使格力電器易主。
格力電器董秘望靖東就此回應稱，這個事件跟上市公司沒有任何關係，公告稱集團正在向國
資委遞交申請，但是具體甚麼時間能夠批准、能否獲批，公司也不清楚。望靖東還稱，「一切以
公告為准，而該事件對格力電器的整體戰略規劃並不會產生影響」。（ａｃ）
09/04/2019 08:56
【格力易主】格力董秘：大股東轉讓股份不影響公司整體戰略規劃
《經濟通通訊社９日專訊》格力電器（深：０００６５１）公告，大股東格力集團擬通過公
開徵集受讓方的方式協議轉讓所持有的格力電器總股本１５％。格力集團目前持有格力電器
１０﹒９６億股，佔總股本的１８﹒２２％，即本次轉讓將使格力電器易主。
格力電器董秘望靖東就此回應稱，這個事件跟上市公司沒有任何關係，公告稱集團正在向國
資委遞交申請，但是具體甚麼時間能夠批准、能否獲批，公司也不清楚。望靖東還稱，「一切以
公告為准，而該事件對格力電器的整體戰略規劃並不會產生影響」。（ａｃ）
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