【格力易主】格力董秘：大股東轉讓股份不影響公司整體戰略規劃

《經濟通通訊社９日專訊》格力電器（深：０００６５１）公告，大股東格力集團擬通過公

開徵集受讓方的方式協議轉讓所持有的格力電器總股本１５％。格力集團目前持有格力電器

１０﹒９６億股，佔總股本的１８﹒２２％，即本次轉讓將使格力電器易主。

格力電器董秘望靖東就此回應稱，這個事件跟上市公司沒有任何關係，公告稱集團正在向國

資委遞交申請，但是具體甚麼時間能夠批准、能否獲批，公司也不清楚。望靖東還稱，「一切以

公告為准，而該事件對格力電器的整體戰略規劃並不會產生影響」。（ａｃ）

