【格力易主】中信証券：受讓方若為管理層或戰投，有利市場化運營

《經濟通通訊社９日專訊》大股東格力集團擬轉讓格力電器（深：０００６５１）１５％股

份。中信証券發文稱，最終的受讓方尚未明確，若受讓方為管理層或者引入第三方戰投參與混改

等，預計公司未來激勵體制、股東回報策略都將更加靈活，與管理層、公開市場股東利益綁定更

加緊密。

中信証券認為，市場化混改方案能夠解決格力集團與公司之間的長期治理問題，穩定公司管

理層更替、經營預期，進而提高公司的市場化經營活力。（ａｃ）

