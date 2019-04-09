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即市新聞

09/04/2019 09:07

【格力易主】中信証券：受讓方若為管理層或戰投，有利市場化運營

　　《經濟通通訊社９日專訊》大股東格力集團擬轉讓格力電器（深：０００６５１）１５％股
份。中信証券發文稱，最終的受讓方尚未明確，若受讓方為管理層或者引入第三方戰投參與混改
等，預計公司未來激勵體制、股東回報策略都將更加靈活，與管理層、公開市場股東利益綁定更
加緊密。
　　中信証券認為，市場化混改方案能夠解決格力集團與公司之間的長期治理問題，穩定公司管
理層更替、經營預期，進而提高公司的市場化經營活力。（ａｃ）

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