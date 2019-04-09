【華為動向】華為在日本展示自主設計研發的兩款ＡＩ芯片

《經濟通通訊社９日專訊》華為公司日前在日本展示其自主設計研發的兩款芯片。其中，昇

騰３１０ＡＩ芯片是華為第一款基於ＤａＶｉｎｃｉ架構的ＡＩ處理器，性能為１６ＴＯＰＳ＠

ＩＮＴ８，功率８瓦，芯片制程１２納米，適於人工智能領域圖像視頻分析等多個領域。

另一款鯤鵬９２０處理器在業界也首屈一指，其具有６４核，功率１８０瓦，芯片制程７納

米，能替代現有服務器實現高性能計算。（ｃａ）

