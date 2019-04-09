《經濟通通訊社９日專訊》２０１９年減稅降費「大餐」中的「主菜」深化增值稅改革４月
１日啟動，製造業等行業稅率從１６％降至１３％，受益最大。
對於稅率下調後將獲得的減稅紅利，以及減稅節省下來的資金使用，格力電器
（深：０００６５１）董事長董明珠表示，增值稅稅率下調３個百分點，公司預計一年可減稅
１３億元人民幣，減稅節省的資金將更多投向研發領域。（ｃａ）
09/04/2019 13:56
【減稅降費】董明珠：格力料可減稅１３億元，資金更多投向研發
《經濟通通訊社９日專訊》２０１９年減稅降費「大餐」中的「主菜」深化增值稅改革４月
１日啟動，製造業等行業稅率從１６％降至１３％，受益最大。
對於稅率下調後將獲得的減稅紅利，以及減稅節省下來的資金使用，格力電器
（深：０００６５１）董事長董明珠表示，增值稅稅率下調３個百分點，公司預計一年可減稅
１３億元人民幣，減稅節省的資金將更多投向研發領域。（ｃａ）
|生財有道09/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：舜宇110元見阻力
|FOCUS09/04/2019
【FOCUS】戶籍政策大變天 內房調控迎全面「隱形鬆綁」
|樓市「胡」言09/04/2019
「油塘 曦臺」 – 重遇絕種開則！
|生財有道09/04/2019
投委會推理財教育宣傳 提醒香港市民審慎理財
|國際動態09/04/2019
利比亞內戰升溫 武裝分子攻首都
|生財有道08/04/2019
【企穩三萬關】中港股市升勢未改 恆指上望30500
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰