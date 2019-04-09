【減稅降費】董明珠：格力料可減稅１３億元，資金更多投向研發

《經濟通通訊社９日專訊》２０１９年減稅降費「大餐」中的「主菜」深化增值稅改革４月

１日啟動，製造業等行業稅率從１６％降至１３％，受益最大。

對於稅率下調後將獲得的減稅紅利，以及減稅節省下來的資金使用，格力電器

（深：０００６５１）董事長董明珠表示，增值稅稅率下調３個百分點，公司預計一年可減稅

１３億元人民幣，減稅節省的資金將更多投向研發領域。（ｃａ）

