《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１４２，較上個交易日升５９
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６８點子，報６﹒７１３５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７２０３。
分析相信，人民幣即期橫向運行，而主要歐系貨幣持續偏弱，導致人民幣匯率指數穩定在
９５上方，這會持續惡化中國對外貿易的條件，估計人民幣續升空間也會受限，除非美指明顯調
整；即期走勢也不斷壓低美元╱人民幣各個期限的隱含波動率，一月期隱含波動率下探九個月新
低，不排除波動率進一步下跌的可能。（ｃａ）
09/04/2019 09:50
【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升６８點子，報６﹒７１３５
《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１４２，較上個交易日升５９
點子。
人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６８點子，報６﹒７１３５，上個交易日即期
匯率收盤報６﹒７２０３。
分析相信，人民幣即期橫向運行，而主要歐系貨幣持續偏弱，導致人民幣匯率指數穩定在
９５上方，這會持續惡化中國對外貿易的條件，估計人民幣續升空間也會受限，除非美指明顯調
整；即期走勢也不斷壓低美元╱人民幣各個期限的隱含波動率，一月期隱含波動率下探九個月新
低，不排除波動率進一步下跌的可能。（ｃａ）
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