【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市升６８點子，報６﹒７１３５

《經濟通通訊社９日專訊》人民幣兌一美元中間價今報６﹒７１４２，較上個交易日升５９

點子。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開６８點子，報６﹒７１３５，上個交易日即期

匯率收盤報６﹒７２０３。

分析相信，人民幣即期橫向運行，而主要歐系貨幣持續偏弱，導致人民幣匯率指數穩定在

９５上方，這會持續惡化中國對外貿易的條件，估計人民幣續升空間也會受限，除非美指明顯調

整；即期走勢也不斷壓低美元╱人民幣各個期限的隱含波動率，一月期隱含波動率下探九個月新

低，不排除波動率進一步下跌的可能。（ｃａ）

