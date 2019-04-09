【人行收水】人行逆回購操作１４連停，今續零投放零回籠

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今

日不開展逆回購操作，連續第十四個交易日暫停逆回購操作。

公開市場本周均沒有逆回購到期，即今日繼續零投放零回籠。（ａｃ）

