《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今
日不開展逆回購操作，連續第十四個交易日暫停逆回購操作。
公開市場本周均沒有逆回購到期，即今日繼續零投放零回籠。（ａｃ）
09/04/2019 09:14
【人行收水】人行逆回購操作１４連停，今續零投放零回籠
《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，目前銀行體系流動性總量處於較高水平，決定今
日不開展逆回購操作，連續第十四個交易日暫停逆回購操作。
公開市場本周均沒有逆回購到期，即今日繼續零投放零回籠。（ａｃ）
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