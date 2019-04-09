【ＦＯＣＵＳ】戶籍政策大變天，內房調控迎全面「隱形鬆綁」

【ＦＯＣＵＳ】擁有近７０年歷史的內地戶籍政策現大變天，背後或顯示經濟增長放緩的「

倒逼」效應。據國家發改委最新發布的《２０１９年新型城鎮化建設重點任務》，今年內除北上

廣深及杭州、成都、武漢等１３個超特大城市外，內地所有城市都將放開落戶限制。

時值內地新建商品住宅價格漲勢連續４個月降溫，從去年底以來逾５０城以人才引進為名掀

起「搶人大戰」，到發改委拍板３００萬人口以下城市全面取消落戶限制，不單顯示地方政府自

下而上的努力獲中央背書，更恐確認地產調控「隱形鬆綁」全面來臨。



＊逾２億城市居民無城市戶籍＊



誕生於１９５１年的戶籍制度，曾經將中國劃分為涇渭分明的城鄉二元體系。儘管國務院於

２０１４年首次提出建立「城鄉統一」的戶口登記制度，惟截至去年底，仍有多達２﹒２６億城

市常住居民並不擁有城市戶籍。

一紙戶籍除了攸關居民個人公共服務、社會保障權益，實質更指向房地產市場「剛需」。今

次「取消人口１００萬至３００萬城市落戶限制」、「全面放開放寬人口３００萬至５００萬城

市落戶條件」、「大幅增加超特大城市落戶規模」，料推動都市圈中小城市人口流入，進而助力

當地房地產銷售和去庫存。

國家統計局數據就顯示，２月７０大中城市新樓均價環比漲幅放緩至近一年最小，其中尤以

三線城市最為明顯。為吸引人氣，去年以來包括揚州、佛山、珠海、煙台、承德等多個三線城市

紛紛出台人才新政；即使如廣州這樣的一線城市，１月亦放寬本科落戶年齡至４０歲，應屆畢業

生更可直接辦理落戶。



＊瑞信料今明年內地房價微漲＊



中國社科院城市與競爭力研究中心主任倪鵬飛就指，取消或放開戶籍政策，將帶動總體人口

流動向大都市及其周邊聚集，或對區域房價帶來一定影響；中原地產首席分析師張大偉則稱，新

政有利樓市獲得穩定需求，並帶動超特大城市周邊都市圈的大中城市房價上漲預期。

無獨有偶，在樓市調控第一線的深圳，３月新樓、二手住宅成交環比分別升逾１４１％、

１２７％；北京當月二手住宅成交亦升至１０個月高點。鑑於此，瑞信最新上調今明兩年的內房

銷售預測，因市場流動性進一步寬鬆，供應控制放鬆，抵押貸款政策變得愈來愈有利。其中，今

年銷售預測由－１１﹒６％上調至－４﹒２％；明年銷售預測由－４﹒３％上調至－３﹒１％；

並預計今明年房價分別漲１﹒４％、２﹒３％。

不過，人口遷移的關鍵除了政策推動，背後仍取決於城市的產業升級。而一二線城市回暖能

否抵銷三四線城市的下行之勢，也將決定內地樓市是溫和復甦還是迴光返照。「隱形鬆綁」的下

一步會否是「全面鬆綁」，房企新購地面積、新動工規模及債務借新還舊動向，應是重要參考指

標。（經濟通通訊社 俞瑾）

