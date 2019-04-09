  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

09/04/2019 07:52

【北水炒Ｄ乜】北水流入１２億，買萬洲招行太保沽建行融創騰訊

　　《經濟通通訊社９日專訊》受惠中美貿易談判進展順利，加上美國上周五公布的就業數據較
預期好，港股周一高開１８３點，報３０１１９點，早段最多升２４８點，高見３０１８５點。
其後恆指升幅收窄，午後更隨Ａ股出現倒跌，最多跌２２點報２９９１３點；不久重拾升勢，收
市企穩３萬點關口，報３００７７點，升１４０點，創近１０個月新高。
　　按額度計算，北水全日淨流入１１﹒９５億元人民幣。北水淨買入最多的個股依次是萬洲
（００２８８）、招行（０３９６８）及太保（０２６０１）；淨賣出最多的依次是建行
（００９３９）、融創（０１９１８）及騰訊（００７００）。
　　主板成交１２１５﹒１４億元，較上日增加１１％，其中港股通成交１６０﹒１９億元，佔
總成交１３﹒２％。
　
＊再有逾５億北水湧入萬洲＊
　
　　豬肉股萬洲續受追捧，錄得５﹒６億元淨買入，為最受北水歡迎的股份。內地進一步落實普
惠金融定向降準政策，招行股價漲２﹒１％，流入１﹒８億元，而太保亦獲１﹒７７億元北水淨
買入，股價上升１﹒７％，另有約１５００萬元北水買入新華保險（０１３３６）。
　　雖然建行股價升０﹒７％，但周一仍有約４﹒２億元北水流出，而融創股價升６﹒６％，近
３億元北水趁機沽貨離場。（ｓｋ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
樓市「胡」言09/04/2019
「油塘 曦臺」 – 重遇絕種開則！
生財有道09/04/2019
投委會推理財教育宣傳　提醒香港市民審慎理財
國際動態09/04/2019
利比亞內戰升溫 武裝分子攻首都
生財有道08/04/2019
【企穩三萬關】中港股市升勢未改 恆指上望30500
生財有道08/04/2019
【地產熾熱】暫停加息利好樓市 空置徵稅效果小 樓價升勢料持續
興證快訊08/04/2019
恆指破三萬
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet社創SoIN】無障畫創大賽 -「網上我最喜愛獎」公眾投票

【得獎名單】「我最喜愛的社企計劃」全民投票

【etnet Bonus賞你】《野遊去保育》生態旅遊書

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金