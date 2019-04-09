《日入而息》港匯見兩個月高，戶籍放寬內房揚，港股續創十個月高

《今天重點》﹡港匯連續兩日飆升，創逾兩個月以來最強水平；季結後拆息全線上揚，隔夜

息升穿兩厘

﹡港大下調本港全年經濟增長預測至２﹒３％

﹡戶籍制度改革加大，珠海、惠州等將全面取消落戶限制

﹡九被告均有控罪罪成，三發起人串謀公眾妨擾罪成；案件押後至下午兩時半

聽取求情，九子獲繼續保釋；仍有５人未開始求情，明早聆訊繼續，９名被

告准保釋



《即日市況》﹡內房股受捧，港股全日漲８０點報３０１５７，再創近１０個月高



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒１６％兩連跌，化工股回吐，地產股撐市



《美元匯價》﹡區內經濟出現技術性衰退，歐元中線不樂觀；歐元最新報１﹒１２７６╱

７９，日圓最新報１１１﹒３１╱３４



《公司業績》﹡非凡中國（０８０３２）宣派特別股息每股０﹒１４８元



《公司資訊》﹡中裕燃氣（０３６３３）冀今年新增接駁用戶達７０萬戶，天然氣銷量增三

成

﹡中銀航空租賃（０２５８８）料本年交付飛機總數７９架

﹡中駿集團（０１９６６）３月合同銷售額按年升８６％至６７億元人民幣

﹡仁天（００８８５）購入企展（０１８０８）１﹒４６％股權，涉７３７萬

﹡天下圖（００４０２）售內地數據技術公司，虧損約２﹒５億元

﹡永義國際（０１２１８）建議分拆住宅物業上市未獲聯交所接納

﹡港航表示致力長期可持續發展，對引入投資者持開放態度

﹡立橋人壽獲發長期保險業務牌照，參與香港壽險市場發展

﹡建行表示八成中產擔心退休後醫療開支，一半認為退休需５００萬以下；建

行亞洲：線上線下結合是未來發展方向，冀今明兩季推出遙距開戶

﹡香港電視（０１１３７）３月平均每日訂單數量升６５％，總交易額增近

８２％

﹡現代傳播（０００７２）斥１５００萬收購攝影畫廊咖啡館控股權

﹡眾安國際、保泰攻虛擬金融生態圈，惟指提高市場認知需時

﹡農行（０１２８８）信貸政策指引：確保「三農」貸款增速高於全行平均增

速

﹡屈臣氏與資生堂共同研發醫學護膚產品系列，將引入產品至中國市場

﹡宏基集團（０１７１８）委任鄭永富為財務總監

﹡中國銀河（０６８８１）３月淨利潤升７０％，營業收入升近４５％

﹡威勝（０３３９３）中標江蘇省電力公司３５００萬元人民幣合同



《國企紅籌》﹡中國中鐵（００３９０）有信心今年實現雙位數以上盈利增長

﹡東風（００４８９）３月銷量升２％，產量跌１２％

﹡越地（００１２３）發行一年期１１億元債券，可換越秀房託基金單位

﹡秦港（０３３６９）今年首三個月吞吐量按年減０﹒１３％

﹡潤電（００８３６）３月附屬電廠售電量跌４﹒３％，首季跌４﹒５％

﹡龍源電力（００９１６）３月發電量升近４％



《神州民企》﹡福耀玻璃（０３６０６）通用等在俄羅斯相繼停廠，對公司帶來影響

﹡騰訊（００７００）線上電子遊戲商店ＷｅＧａｍｅ推國際版；周四測試新

ＡＲ手遊《一起來捉妖》

﹡安踏（０２０２０）賴世賢回應收購Ａｍｅｒ：都比較順利，有信心帶來盈

利

﹡龍湖（００９６０）上月合同銷售額按年升３２﹒６％至１９６億元人民幣

﹡博耳電力（０１６８５）完成交付剛果金合同，價值１４００萬元人民幣



《中國要聞》﹡工信部發布第三批新能源車，燃料電池汽車今年首入選

﹡戶籍制度改革加大，珠海、惠州等將全面取消落戶限制

﹡全國商業信息中心表示今年消費品市場料增８﹒５％

﹡乘聯會表示３月內地廣義乘用車銷量跌１２％連跌十個月

﹡安華農險表示聯想擬全售７２００萬股股權予能源投資

﹡樂視網表示退市沒有明確時間表，不存在融創掏空情況；償債壓力未緩解，

賈躍亭ＦＦ股權還債討論中

﹡人行逆回購操作１４連停，今續零投放零回籠

﹡深交所發布「粵港澳大灣區創新１００指數」

﹡格力電器復牌漲停，國資大股東退位或有利公司市場化；珠海國資委稱富士

康或接盤格力１５％，富士康拒評

﹡華為回應向蘋果獨家出售５Ｇ芯片：不予置評；華為在日本展示自主設計研

發的兩款ＡＩ芯片

﹡科大訊飛獲中證監核准非公開發行不超１﹒０８億新股

﹡國家衛健委表示將全面開展藥品使用監測

﹡據報歐盟與中國就峰會聲明達成協議，團結對抗特朗普

﹡財政部表示優化營商環境改革將重點聚焦在三個領域



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒５％，報１０８５１﹒６點



《其他消息》﹡張建宗稱發展局和律政司正討論是否上訴；當局樂於就修例溝通和解釋

﹡九被告均有控罪罪成，三發起人串謀公眾妨擾罪成；案件押後至下午兩時半

聽取求情，九子獲繼續保釋；仍有５人未開始求情，明早聆訊繼續，９名被

告准保釋

﹡若陳淑莊、邵家臻判刑超３個月或失議席及下屆參選權

﹡政府１１點半回應選舉事務處遺失選民登記冊一事

﹡聶德權稱事件明顯是處方內部出現溝通及管治問題

﹡保險投訴局表示去年投訴個案跌約一成，未見投訴機制被濫用情況

﹡戴耀廷陳健民不呈求情信，只為朱耀明求情望免其監禁

﹡邵家臻代表律師冀法官判非監禁刑罰

﹡劉怡翔稱內地關注「新股通」風險仍須再溝通；正爭取「債券通」；推動大

灣區電子支付系統互聯互通已獲初步成果

﹡商經局擬立法規管人對人促銷電話，設拒收來電登記冊

﹡民主派立會議員發聲明，斥政府將司法手段作政治武器

﹡深股通額度全日用３﹒５４億元；滬股通額度全日用８億元，外資陸股通連

續３日淨賣出

﹡港大料本港今年第二季經濟按年增長２﹒１％，全年增長２﹒３％

﹡蔡子強稱雙重煽惑控罪具爭議；湯家驊稱表達言論有界

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