《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１５０．５８ 跌 １９０．４４點╱０．７２％
標普５００ ２８７８．２０ 跌 １７．５７點╱０．６１％
納斯達克 ７９０９．２８ 跌 ４４．６１點╱０．５６％
倫敦富時１００ ７４２５．５７ 跌 ２６．３２點╱０．３５％
法蘭克福ＤＡＸ １１８５０．５７ 跌 １１２．８３點╱０．９４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４３６．４２ 跌 ３５．３６點╱０．６５％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．１５，歐元兌美元１．１２６９
10/04/2019 07:46
《日出而作》道指跌１９０點美歐貿易關係緊張，資金避險圓匯上升
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６１５０．５８ 跌 １９０．４４點╱０．７２％
標普５００ ２８７８．２０ 跌 １７．５７點╱０．６１％
納斯達克 ７９０９．２８ 跌 ４４．６１點╱０．５６％
倫敦富時１００ ７４２５．５７ 跌 ２６．３２點╱０．３５％
法蘭克福ＤＡＸ １１８５０．５７ 跌 １１２．８３點╱０．９４％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４３６．４２ 跌 ３５．３６點╱０．６５％
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