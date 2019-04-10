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即市新聞

10/04/2019 07:46

《日出而作》道指跌１９０點美歐貿易關係緊張，資金避險圓匯上升

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　　２６１５０．５８　跌　１９０．４４點╱０．７２％
　　　　　　　　標普５００　　　　　　２８７８．２０　跌　　１７．５７點╱０．６１％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　　７９０９．２８　跌　　４４．６１點╱０．５６％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　　７４２５．５７　跌　　２６．３２點╱０．３５％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　　１１８５０．５７　跌　１１２．８３點╱０．９４％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　　５４３６．４２　跌　　３５．３６點╱０．６５％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１１．１５，歐元兌美元１．１２６９

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