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即市新聞

10/04/2019 16:46

《外資精點》匯證：５Ｇ迎商機，上調中興今明年盈測並升Ａ股目標

　　《經濟通通訊社１０日專訊》匯豐證券發表報告指，中國５Ｇ將於２０２０年進行商業運行
，相信中國５Ｇ資本開支的周期將在２０２０年開始，５Ｇ已進入倒數階段，認為能發掘投資機
會。港股方面，匯證予中興（００７６３）（深：００００６３）及長飛光纖（０６８６９）
（滬：６０１８６９）「持有」投資評級。
　　Ａ股方面，匯證看好東山精密（深：００２３８４）、信維通信（深：３００１３６）及中
際旭創（深：３００３０８），均予「買入」投資評級。
　　該行預期，中國政府將在今年上半年發行第一個５Ｇ牌照予三大電訊商，明年會開始投入商
用服務。而電訊商預期，２０２０年起本地電訊資本開支達全年３４％的增長，投資金額將升至
４０３０億元（人民幣．下同）。
　　匯證指，中興仍是中國領先的電訊解決方案供應商，在５Ｇ中能獲得增長機會，相信今年將
為中興帶來轉變。該行上調其Ａ股目標價３５﹒１２％，由２０﹒５元升至２７﹒７元。該行料
，中興在今年本地及海外市場的增長會逐漸恢復，加上海外市場的網絡結構升級需求提升，有助
其增加海外市場份額。
　　另外，基於中國電訊上最近的資本開支指引，該行分別上調中興２０１９及２０２０年的淨
利潤預測１０％及１３％。（ｊｏ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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