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即市新聞

10/04/2019 07:50

《華爾街內望》美歐貿易關係緊張道指挫１９０點，美債息下跌

　　《經濟通通訊社１０日專訊》美國股市周三（９日）下跌，美國總統特朗普稱將對價值
１１０億美元的歐盟商品徵收關稅，令對貿易消息敏感的工業股走低，兼且國際貨幣基金組織（
ＩＭＦ）下調全球經濟增長預測。
　　道指收跌１９０點或０﹒７％，報２６１５０點；標普５００指數結束八連升，下跌１７點
或０﹒６％，報２８７８點；納指跌４４點或０﹒６％，報７９０９點。
　　標普５００指數中，除公用及通訊服務股外，其他所有板塊皆下跌，當中工業股跌幅最大，
挫１﹒４％。
　　波音股價續跌，收低１﹒５％，此前公司稱正在停飛的７３７　ＭＡＸ飛機交付量下降。同
時７３７　ＭＡＸ停飛導致美航下調首季收入預測，公司股價下跌１﹒７％。
　　Ｕ﹒Ｓ﹒　Ｓｔｅｅｌ被瑞信貸降級至「跑輸大市」，股價急跌１０％。永利度假村股價下
跌３﹒９％，此前結束與皇冠度假的收購談判。
　　Ｆａｃｅｂｏｏｋ　升１﹒５％，因獲大摩上調其目標價，稱因Ｉｎｓｔａｇｒａｍ業務收
入不斷增長。Ｌｅｖｉ　Ｓｔｒａｕｓｓ　＆　Ｃｏ上漲２﹒７％，因公司將公有上市以來首份
季績。
　　美債收益率下跌，因美歐貿易爭端憂慮重燃，加上國基會下調今年經濟增長預測後，市場再
度擔憂全球經濟前景。
　　在下午的交易中，１０年期美債收益率跌至２﹒４９７％，略低於上日的２﹒５１９％。（
ｍｎ）

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