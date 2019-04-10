《經濟通通訊社１０日專訊》譽滿國際（０８２１２）公布，預期截至今年３月底止９個月
內虧損顯著增加，主要由於金融資產公平值虧損約７０８０萬元（上年同期相關虧損約８７０萬
元），以及出售金融資產錄虧損約４０３０萬元（上年同期相關虧損為６００萬元）。
該公司預期將於５月初刊發第三季度業績。（ｊｔ）
10/04/2019 10:04
【企業盈警】譽滿（８２１２）九個月虧損顯著增加，金融資產減值
《經濟通通訊社１０日專訊》譽滿國際（０８２１２）公布，預期截至今年３月底止９個月
內虧損顯著增加，主要由於金融資產公平值虧損約７０８０萬元（上年同期相關虧損約８７０萬
元），以及出售金融資產錄虧損約４０３０萬元（上年同期相關虧損為６００萬元）。
該公司預期將於５月初刊發第三季度業績。（ｊｔ）
|中國故事10/04/2019
探訪阿里未來酒店 機器人送餐、刷臉搭升降機開房門
|專訪10/04/2019
未來金融創科新世代
|國際動態10/04/2019
伊朗革命衞隊 美列恐怖組織
|剖析天下09/04/2019
中國債市進入新里程碑 流入資金料達3000億美元
|剖析天下09/04/2019
歐元區經濟復甦長路漫漫
|生財有道09/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：舜宇110元見阻力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰