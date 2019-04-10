《盤後部署》外圍經濟數據影響輕微，港股有望重上３０５００點

《經濟通通訊社１０日專訊》受國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）調低今年全球經濟增長０﹒２

個百分點至３﹒３％及歐美就飛機補貼引發的關稅糾紛影響，美股全線下挫，拖累恆指低開

１０５點報３００５２點，早段更一度跌穿３００００點，最低見２９８９２點，跌２６５點，

惟半日收市前已成功收復三萬關。

隨著重磅股騰訊（００７００）及友邦（０１２９９）表現回勇，港股午後跌幅持續收窄，

高見３０１３９點僅跌１８點。總結恆指全日表現，跌３７點或跌０﹒１３％，報３０１１９點

，成交１１２６﹒１６億元，較上日微跌１％。

國企指數報１１７６４，下跌５１點或下跌０﹒４３％。上證指數報３２４１，升２點，成

交３９５６﹒７億元；深成指報１０４３５，軟１點，成交５０３２﹒９１億元。



＊匯證唱好中國經濟，料今年ＧＤＰ增長６﹒６％＊



美國將於本港時間今晚八點半公布３月份消費者價格指數（ＣＰＩ），預計通脹增幅會由２

月的１﹒５％上升至１﹒８％，不過仍低於聯儲局２％的目標；核心ＣＰＩ料維持按年增長

２﹒１％。由於此前聯儲局已經表明對今年加息保持耐性，預料３月份數據未對其加息造成壓力

。據利率期貨市場數據顯示，今年加息機率為零，但今年９月、１０月及１２月的減息機率分別

為３５﹒５％、４０﹒８％及５５﹒５％。

若明日公布之ＣＰＩ數據符合預期，一來可短暫紓緩對美國經濟下滑的憂慮，二來加強延緩

加息的信息，對美股有利。另一方面，美股首季業績期將於本周開鑼，金融股將會於本周五

（１２日）率先放榜，但市場預期，美企首季業績表現恐大為失色，美股走勢或會因此而相當波

動，繼而影響港股表現。

匯證發表報告指，中國自從上月開始落實大型減稅措施之後，對促進國內私人企業增長及整

體經濟帶來作用，更有利形成靠內需帶動的經濟復甦，因為此輪減稅有別於之前大力推動基建發

展，而是近十年來最大規模之減稅，且多著墨於私人企業，料超過８０％的民眾可從中受惠。匯

證分析師預計，今年國內生產總值（ＧＤＰ）會因此達到６﹒６％的增長，高於早前官方公布介

乎６％至６﹒５％的增長預測。



＊汽車銷售回穩及減稅措施落實，料通脹仍見增長＊



國家統計局明日將公佈３月份居民消費價格指數（ＣＰＩ）及工業生產者價格指數

（ＰＰＩ），市場預料前者按年增２﹒４％，高於前值的１﹒５％；後者則預料按年增

０﹒４％，同樣高於前值的０﹒１％。有分析指，儘管農曆新年過後消費水平下降，但汽車銷售

逐步回穩，加上減稅措施落實，料相關數據仍見增長，支持中港股市表現。

雖然港股今早因外圍利淡因素影響而低開，更於早段跌穿３００００點關口，但收市仍力保

不失，連續三日收於３萬點之上，顯示美股及歐美貿易糾紛等負面消息對港股影響不大。技術上

，恆指自今年初踏入上升勢頭後，已於上月中及月底回調整固，加上上證Ａ股終止兩日跌勢收市

回升，恆指ＭＡＣＤ更繼續呈現雙牛買入訊號，保力加通道亦出現擴闊跡象，有利港股重拾上升

動力，短期內可望突破３０５００點，１０天線（２９６００點）見支持。（ｙｋ）

