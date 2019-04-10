《經濟通通訊社１０日專訊》美國勞工部公布，經季節性因素調整後職位空缺減少５３﹒８
萬個至１１個月新低的７１０萬個，創２０１５年８月以來的最大跌幅。
２月住宿及食品服務行業的職位空缺減少１０﹒３萬個，房地產及租賃行業的職位空缺亦下
跌７﹒２萬個。
２月職位空缺大幅減少，將職位空缺率從１月的４﹒８％降至４﹒５％。２月份的招聘人數
從１月的５８０萬降至５７０萬，而自願離職人數幾乎沒有變化，為３５０萬人，連續第９個月
保持２﹒３％的離職率。（ｍｎ）
10/04/2019 08:38
《外地經濟》美國２月職位空缺勁減５３﹒８萬個至１１個月新低
《經濟通通訊社１０日專訊》美國勞工部公布，經季節性因素調整後職位空缺減少５３﹒８
萬個至１１個月新低的７１０萬個，創２０１５年８月以來的最大跌幅。
２月住宿及食品服務行業的職位空缺減少１０﹒３萬個，房地產及租賃行業的職位空缺亦下
跌７﹒２萬個。
２月職位空缺大幅減少，將職位空缺率從１月的４﹒８％降至４﹒５％。２月份的招聘人數
從１月的５８０萬降至５７０萬，而自願離職人數幾乎沒有變化，為３５０萬人，連續第９個月
保持２﹒３％的離職率。（ｍｎ）
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