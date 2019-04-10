【脫歐之後】努欽：美國正為英國硬脫歐做準備

《經濟通通訊社１０日專訊》美國財長努欽對國會議員表示，英國硬退歐是一個非常現實、

可能會出現的結果，白宮正在為此做好準備。

他在眾議院金融服務委員會的聽證會上表示，美國正在監察圍繞英國脫歐的事態發展，並一

直與監管機構合作，為任何市場或貿易中斷做準備。（ｍｎ）

