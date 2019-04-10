《經濟通通訊社１０日專訊》匈牙利財政部表示，已將華為視作戰略性ＩＴ夥伴，並未理會
許多西方國家政府對於使用華為產品的安全疑慮。
匈牙利財長Ｍｉｈａｌｙ Ｖａｒｇａ在北京會晤華為高層，Ｖａｒｇａ稱，華為將協助匈
牙利發展寬頻互聯網、實現２０２５年之前為９成家庭提供高速網絡連接的目標。（ｍｎ）
10/04/2019 10:31
【華為風波】匈牙利無視其他西方國家警告，將華為視作為戰略夥伴
《經濟通通訊社１０日專訊》匈牙利財政部表示，已將華為視作戰略性ＩＴ夥伴，並未理會
許多西方國家政府對於使用華為產品的安全疑慮。
匈牙利財長Ｍｉｈａｌｙ Ｖａｒｇａ在北京會晤華為高層，Ｖａｒｇａ稱，華為將協助匈
牙利發展寬頻互聯網、實現２０２５年之前為９成家庭提供高速網絡連接的目標。（ｍｎ）
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