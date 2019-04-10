《經濟通通訊社１０日專訊》在美國總統特朗普威脅對１１０億美元歐盟商品徵收關稅後，
歐盟執委會亦表示，將開始擬定對波音補貼的報復計劃。
美歐長期以來互相指責對各自的航空業巨擘空中巴士及波音進行非法補貼。歐盟執委會稱，
歐盟對於與美國的磋商仍持開放態度，並沒有設下任何先決條件，希望最終能達成公平的結果。
法國財長Ｂｒｕｎｏ ＬｅＭａｉｒｅ亦指雙方有必要達成友好協議，因從全球經濟增長形
勢來看，歐盟承受不起貿易衝突。（ｍｎ）
10/04/2019 10:45
【貿易開戰】特朗普威脅對歐盟商品徵關稅，歐盟：正研究報復計劃
《經濟通通訊社１０日專訊》在美國總統特朗普威脅對１１０億美元歐盟商品徵收關稅後，
歐盟執委會亦表示，將開始擬定對波音補貼的報復計劃。
美歐長期以來互相指責對各自的航空業巨擘空中巴士及波音進行非法補貼。歐盟執委會稱，
歐盟對於與美國的磋商仍持開放態度，並沒有設下任何先決條件，希望最終能達成公平的結果。
法國財長Ｂｒｕｎｏ ＬｅＭａｉｒｅ亦指雙方有必要達成友好協議，因從全球經濟增長形
勢來看，歐盟承受不起貿易衝突。（ｍｎ）
|中國故事10/04/2019
探訪阿里未來酒店 機器人送餐、刷臉搭升降機開房門
|專訪10/04/2019
未來金融創科新世代
|國際動態10/04/2019
伊朗革命衞隊 美列恐怖組織
|剖析天下09/04/2019
中國債市進入新里程碑 流入資金料達3000億美元
|剖析天下09/04/2019
歐元區經濟復甦長路漫漫
|生財有道09/04/2019
《開市Good Morning》陳政深：舜宇110元見阻力
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰