《經濟通通訊社１０日專訊》國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）公布，擬向不
少於六名承配人配售１﹒９４億股Ｈ股，佔已擴大Ｈ股約１３﹒９４％及已擴大全部股本約
２﹒１８％。每股配售價１６﹒３４元，較上日（９日）收市價折讓約７﹒３７％；及最後五個
交易日之平均收市價折讓約８﹒５２％。
該公司表示，配售所得款項淨額約為３１﹒２２億元，擬用於補充公司資本金，增加運營資
金，支持公司業務發展。（ｙｋ）
10/04/2019 08:03
國泰君安（０２６１１）折讓逾７％配股，淨籌逾３１億元
《經濟通通訊社１０日專訊》國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）公布，擬向不
少於六名承配人配售１﹒９４億股Ｈ股，佔已擴大Ｈ股約１３﹒９４％及已擴大全部股本約
２﹒１８％。每股配售價１６﹒３４元，較上日（９日）收市價折讓約７﹒３７％；及最後五個
交易日之平均收市價折讓約８﹒５２％。
該公司表示，配售所得款項淨額約為３１﹒２２億元，擬用於補充公司資本金，增加運營資
金，支持公司業務發展。（ｙｋ）
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