國泰君安（０２６１１）折讓逾７％配股，淨籌逾３１億元

《經濟通通訊社１０日專訊》國泰君安（０２６１１）（滬：６０１２１１）公布，擬向不

少於六名承配人配售１﹒９４億股Ｈ股，佔已擴大Ｈ股約１３﹒９４％及已擴大全部股本約

２﹒１８％。每股配售價１６﹒３４元，較上日（９日）收市價折讓約７﹒３７％；及最後五個

交易日之平均收市價折讓約８﹒５２％。

該公司表示，配售所得款項淨額約為３１﹒２２億元，擬用於補充公司資本金，增加運營資

金，支持公司業務發展。（ｙｋ）

